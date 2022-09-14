Козак достиг с Киевом мирного соглашения с отказом от НАТО, но Путин решил воевать — Reuters

Владимир Путин и Дмитрий Козак / Reuters

Незадолго до начала войны, развязанной Кремлем против Украины, заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак предлагал Владимиру Путину проект мирного соглашения с Украиной.

Одним из пунктов был отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 3 человек из окружения российского лидера.

В свою очередь Путин решил начать захват территории Украины и настоял на продолжении военных действий.

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По мнению Козака, уступки Украины избавляли Россию от необходимости продолжать полномасштабную войну, однако Путин ясно дал понять, что уступки, на которые был готов пойти Киев — недостаточны, говорится в материале.

"После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали добро, он получил сделку. Он принес ее обратно, и они сказали ему убраться. Все было отменено. Путин просто менял план по ходу дела", — рассказал один из источников.

По другим данным Козак предложил Путину предварительный договор и получил отказ незадолго до вторжения России.

В комментарии журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что эта информация не соответствует действительности.

"Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация", — добавил он.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Михаил Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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