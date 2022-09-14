Козак достиг с Киевом мирного соглашения с отказом от НАТО, но Путин решил воевать — Reuters

Владимир Путин решил начать захват территории Украины и настоял на продолжении военных действий.
Незадолго до начала войны, развязанной Кремлем против Украины, заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак предлагал Владимиру Путину проект мирного соглашения с Украиной.
Одним из пунктов был отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 3 человек из окружения российского лидера.
В свою очередь Путин решил начать захват территории Украины и настоял на продолжении военных действий.
По мнению Козака, уступки Украины избавляли Россию от необходимости продолжать полномасштабную войну, однако Путин ясно дал понять, что уступки, на которые был готов пойти Киев — недостаточны, говорится в материале.
"После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали добро, он получил сделку. Он принес ее обратно, и они сказали ему убраться. Все было отменено. Путин просто менял план по ходу дела", — рассказал один из источников.
По другим данным Козак предложил Путину предварительный договор и получил отказ незадолго до вторжения России.
В комментарии журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что эта информация не соответствует действительности.
"Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация", — добавил он.
Переговоры Украины и РФ о мире
Ранее Михаил Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.
Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.
Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.
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