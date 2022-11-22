Провал РФ под Бахмутом: ВСУ отразили штурм и уничтожили десятки оккупантов

Бойцы ВСУ отражают вражесктие атаки на Донбассе / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российские оккупанты продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генеральный штаб Украины.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опросное, Яковлевка, Веселое и Водяное", — говорится в сообщении в Facebook.

Об усилении боевых действий на Бахмутском направлении пишет военный аналитик Def Mon в Twitter.

/ @DefMon3

"Попытки русских штурмовать Бахмут в лоб, на мой взгляд, полнейшее безумие. Вчера было опубликовано видео, где около 25–30 погибших русских на подступах к Бахмуту. Даже если им удастся закрепиться на подступах к Бахмуту, представьте себе ситуацию со снабжением: они в окопах без какой-либо механизированной поддержки", — подчеркнул он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам и все время мастерски обламывают планы россиян.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отстают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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