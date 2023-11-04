Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и выступит в Раде - нардеп

Визит главы Еврокомиссии в Украину может свидетельствовать о том, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

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Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 4 ноября, прибыла в Киев и должна выступить в Верховной Раде.

"Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступления в парламенте", - написал в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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О возможном визите главы Еврокомиссии в Украину СМИ писали еще на прошлой неделе. Редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, который освещает европейскую тематику, писал, что визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину может свидетельствовать о том, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

"Она бы не планировала такую поездку настолько близко к дате публикации докладов Еврокомиссии по расширению, если бы не имела хороших новостей", – писал Джозвяк в Twitter.

Как сообщал Главред, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщал, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2023 года, если не будет форс-мажоров.

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