В обход по Днепропетровщине: враг может реализовать опасный сценарий - Ступак

Захват Покровска враг может реализовать параллельно с оккупацией населенных пунктов Днепропетровской области.

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Важная трасса до Покровска под угрозой / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Ступак:

Захват Покровска остается стратегической целью врага

У противника нет ресурсов прорваться к крупным городам Днепропетровщины

Армия РФ близка к перерезанию важной трассы

Стратегическая цель страны-агрессора России захватить город Покровск неизменна, поэтому враг, вероятно, ищет пути для ее реализации через соседнюю Днепропетровскую область. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, оккупанты могут продолжить продвижение вперед исключительно в Донецкой области, чтобы дойти до города, или же реализовать более опасный сценарий - пойти в обход Покровска по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем.

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Покровск / Инфографика: Главред

"Я не думаю, что сейчас враг имеет целью идти в направлении Павлограда, потом на город Днепр, к реке Днепр. Я думаю, что сейчас таких ресурсов у противника нет, и такого плана нет. А вот обойти по территории Днепропетровской области город Покровск, взять его на "подавление" и заставить наших военных отойти - это вариант для РФ вполне рабочий", - отметил эксперт.

Ступак прогнозирует, что уже в ближайшие недели оккупационная армия будет продвигаться в направлении важной автодороги Покровск-Павлоград. По состоянию на сейчас от населенного пункта Очеретино осталось менее одного километра, чтобы перерезать сообщение по этой дороге.

Наступление на Покровск - последние новости

Недавно, как писал Главред, врагу удалось во время штурмовых действий при огневом воздействии разрушить некоторые позиции украинских военных на Покровском направлении. Теперь ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения.

Ранее также в ОСУВ "Хортица" сообщали, что российские оккупанты изменили тактику наступления на Покровск Донецкой области. Враг теперь пытается обойти город с запада через малые села и лесопосадки, чтобы перекрыть логистику ВСУ.

Напомним, аналитики DeepState опубликовали информацию, что российские оккупационные войска захватили село НововасильевкаПокровского района Донецкой области.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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