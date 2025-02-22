Чехия отменит временную защиту для украинцев: стало известно, когда это произойдет

Если будет объявлено о режиме прекращения огня или окончании войны, все украинские беженцы в Чехии потеряют временную защиту уже на следующий день.

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Чехия отменит временную защиту для украинцев/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Чехия планирует отменить временную защиту для украинцев

Это произойдет в случае, если будет объявлено о режиме прекращения огня или окончании войны

Чехия отменит временную защиту для украинцев, как только будет объявлено перемирие или окончание войны в Украине. После объявления о прекращении огня или окончания войны ни один новый украинец не получит временной защиты в Чехии, а все, кто уже там находится, потеряют такой статус уже на следующий день. Об этом сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в комментарии Novinky.cz.

Чешский министр настаивает на том, что нужно предотвратить вторую волну беженцев, чтобы в мирное время в Чехию не прибыло много других искателей убежища, например, мужчин, которые хотят присоединиться к своим семьям. Всем новоприбывшим в таком случае нужно будет подавать документы на проживание, как и другим иностранцам.

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"Как бы ни закончилась война, после ее окончания никто не сможет прийти сюда, в Институт временной защиты. Кроме того, если бы это был случай воссоединения семьи, это должно было бы произойти в соответствии с действующей повесткой дня для иностранцев, которую имеет Чешская Республика", - отметил Ракушан.

Он отметил, что мужчины, семьи которых уже проживают в Чехии, не получат автоматической защиты. Они должны будут пройти обычный бюрократический процесс, во время которого заявление могут принять или отклонить.

По его словам, в случае объявления перемирия или окончания войны все беженцы в Чехии потеряют свой статус временной защиты уже на следующий день, но все равно смогут находиться в стране определенный период времени, например год или полтора. Однако во время этого периода им нужно будет перейти на обычный режим проживания, как и у всех других иностранцев.

"К ним применялись бы те же правила, что и ко всем", - отметил глава чешского МВД.

Рассматривая такие варианты действий, Чехия готовится к сценариям в случае прекращения огня в Украине.

Также Ракушан отметил, что решение по этому вопросу должно быть принято на уровне всего ЕС. По его словам, Чехия хочет, чтобы примерный вариант предложения появился во время польского председательства в Совете Евросоюза, то есть до конца июня.

Отмечается, что в Польше находятся более 990 тыс. украинских беженцев, в Чехии - более 397 тыс.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев. Польша усиливает контроль за иностранцами для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией.

Также ранее сообщалось, что в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только. Новые условия касаются всех иностранцев, которые легально постоянно проживают в Польше.

Напомним, Трамп приостановил прием заявлений на иммиграцию для украинцев. Прекращение приема заявок будет действовать неопределенный период.

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