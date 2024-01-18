Самый влиятельный стратегический союзник России разочарован 'Кинжалами' - СМИ

Среди перечисленных проблем у этих ракет - неудовлетворительная скорость, проблемы с самолетами-носителями и точностью.

https://glavred.info/world/nayvplivovishiy-strategichniy-soyuznik-rosiji-rozcharovaniy-kindzhalami-zmi-10534340.html Ссылка скопирована

Западные ЗРК способны уничтожать российское "супероружие" / Коллаж Главреда, фото: Википедия, Picryl

Китай разочарован неэффективностью российских "гиперзвуковых" ракет "Кинжал" перед западными видами вооружения. Сейчас подвластные режиму КНР эксперты внимательно следят, как оружие их "союзника" РФ проявляет себя в войне с Украиной, пишет Business Insider.

Все потому, что КНР надеется на эффективность собственных "гиперзвуковых" Dongfeng в случае конфликта с Западом.

"Появляется все больше доказательств того, что то, что говорят США и Украина по этому поводу, является правдой", - цитирует издание китайских экспертов.

видео дня

В Китае пришли к выводам, что эта ракета "вряд ли окажет значительное влияние" на поле боя и не имеет впечатляющих характеристик.

Более того, по мнению китайских аналитиков, маневренность "Кинжала" "нельзя сравнить с маневренностью настоящей гиперзвуковой ракеты".

В Пекине сходятся на том, что эта российская ракета, хоть и может достигать "гиперзвуковой" скорости, является просто еще одной версией тактической баллистической ракеты - на это указывает ее ограниченная маневренность.

Критикует Китай и неудовлетворительную скорость самолетов-носителей "Кинжалов", характеристики которых не очень подходят под пуски этих средств поражения.

Кроме того, по мнению подконтрольных Си "экспертов", точность "Кинжалов" тоже вызывает сомнения - у российской системы наведения ракет есть большие проблемы.

Миф вокруг "Кинжалов" разрушен

"Живучесть" "Кинжалов" была поставлена под сомнение еще во время массированной атаки на Киев в мае 2023 года. Тогда западные ЗРК, переданные Украине, впервые уничтожили "гиперзвуковое" оружие Путина, которой Москва атаковала Киев, чтобы повредить Patriot.

После этого ряд экспертов и политиков подтвердили, что от "гипезвукового" оружия у "Кинжалов" разве что скорость на начальных позициях, тогда как их маневренность соответствует обычным баллистическим средствам поражения.

В то же время у России есть серьезные проблемы с самолетами-носителями. В ночь на 2 января оккупанты запустили по Украине 10 ракет, тогда как могли - целых 12. По мнению обозревателя Александра Коваленко, это указывает на проблемы с производственными мощностями России.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.