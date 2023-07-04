Максимальное уничтожение сил РФ: Данилов назвал задачу контрнаступления

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, последние дни контрнаступления ВСУ являются "особенно урожайными".

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ВСУ действуют спокойно, взвешенно, шаг за шагом - Алексей Данилов / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Главная задача Сил обороны Украины на данном этапе украинского контрнаступления ‒ максимальное уничтожение техники и живой силы врага. Об этом секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии", — говорится в тексте.

По словам Данилова, последние дни являются "особенно урожайными" и подчеркнул, что "война на уничтожение равна войне за километры", то есть чем больше техники и солдат армии агрессоров будет уничтожено, тем больше территорий будет освобождено.

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"Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", — подчеркнул секретарь СНБО.

Контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны утром 3 июля сообщили, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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