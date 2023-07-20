УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатора

Алёна Воронина
20 июля 2023, 03:10
76
В дополнение ко всем чертам главы Кремля у него еще есть огромный комплекс неполноценности. Также он под влиянием эмоций может принять иррациональное решение.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин всегда окружает себя большим количеством охраны, что указывает на то, что он боится за свою жизнь. В то же время он ведет себя так, чтобы привлечь к себе внимание на международной арене, и использует для этого, в частности, шантаж ядерным оружием.

Поведение диктатора РФ можна описать как поведение больного самоубийцы, который на самом деле не хочет умирать, а лишь хочет привлечь к себе внимание, и не понимает всех рисков. Такое мнение высказал бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью Главреду.

"Путин вообще самоубийца по своей сути, но он больной самоубийца. Ведь те люди, которые действительно хотят покончить с собой, они просто тихо что-то принимают и умирают. Однако есть люди, которые на самом деле этого не хотят, но хотят привлечь к себе внимание. И Путин относится именно к таким – он постоянно кричит об этой ядерной бомбе, потому что, строго говоря, у него никакого другого аргумента на крайний случай просто не остается", – отметил Жирнов.

В то же время экс-разведчик КГБ отмечает, что другие страны уже давно перестали воспринимать угрозы Путина серьезно. Для них глава Кремля уже как тот мальчик, который кричал "Волки, волки", а когда настал момент, когда пришли настоящие волки, ему уже никто не верил.

Еще одна черта характера российского диктатора, по словам Жирнова – это огромный комплекс неполноценности. При этом экс-разведчик отмечает, что именно в КГБ и заметили у Путина такую психологическую проблему.

"Когда он учился Краснознаменном институте, у него была драка и был привод в милицию. С ним, кстати, работали психологи после этой драки, расспрашивали его, и они поняли, что это человек, который чрезвычайно эмоционально принимает решения, несмотря на то, что он это тщательно скрывает. И под влиянием эмоций он может принять абсолютно иррациональное решение", – рассказал экс-разведчик КГБ.

По его словам, именно из-за этого Путина не взяли в разведку, а в его характеристике в институте написали, что он "эмоционально нестабилен, морально и психологически неустойчив к стрессу, и в состоянии стресса под влиянием эмоций может принять иррациональное решение, опасное для него самого и для службы".

Именно поэтому после года обучения в Краснознаменном институте Путина не оставили в Москве, а отправили обратно в Ленинград. Жирнов отметил, что эта характеристика КГБ подтверждается.

В то же время бывший разведчик КГБ обратил внимание, что эта склонность Путина к иррациональным решениям и создает риск того, что российский диктатор может сделать иррациональный шаг и нажать на ядерную кнопку.

"Он способен на такой шаг, потому что война в Украине абсолютно доказала, что это – черта его характера. Война была иррациональна, глупа и с военной точки зрения, и провальна с экономической, политической, геополитической, социальной и какой угодно еще точки зрения. Но Путин уперся, и однажды упершись рогом в какое-то иррациональное решение, он не способен или очень с большим трудом способен от него отказаться", – отметил Жирнов.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Путин и война в Украине

Ранее экс-разведчик КГБ отмечал, что у Путина проблемы с головой, он притворяется смертельно больным. Российский диктатор лично участвует во всех важных для РФ собраниях и встречах, там он вечно кашляет.

Напомним, экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной. Бывший глава ГУР Валерий Кондратюк считает, что Путин пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства.

Также ранее сообщалось, что после удара по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение. У Путина повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами, отмечает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Читайте также:

новости России Владимир Путин Сергей Жирнов
Реклама

Главное за день

"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатора

"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатора

03:10 Мир
Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим - Подоляк

Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим - Подоляк

00:01 Украина
"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

23:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:02

Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх

04:00

Какой сегодня праздник 20 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

Что делать, чтобы не гнили помидоры: копеечная добавка творит настоящие чудеса

03:10

"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатораВидео

02:30

"Морские дроны-камикадзе": экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мостВидео

Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – СелезневУкраина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев
02:00

У Билла Гейтса прокомментировали слухи про помолвку с его новой пассией

01:32

Переведете продукты: какие овощи и фрукты нельзя замораживать

00:20

Пролежал несколько дней: умер российский актер, звезда "Бандитского Петербурга"

00:01

Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим - Подоляк

Реклама
19 июля, среда
23:56

Финансовая карма по дате рождения: как определить свой потенциал

23:55

Роман Цимбалюк. Возможности нанесения ударов вглубь РФ возрастаютВидеоблоги

23:41

Следом за машиной: блогерша Верба показала свою китчевую квартиру

23:24

"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

23:12

Данилов прямо назвал маршрут, по которому передвигается Путин

23:10

Почему 21 июля нельзя начинать ничего нового: приметы и строгие запреты

22:36

В Бердянске оккупанты расстреляли офицера и скрылись, чтобы не идти на штурм – соцсети

22:22

Головоломка для настоящих математиков: примеры решат лишь самые умные

21:50

Путин поставил более 5 условий Украине для возобновления "зерновой сделки"

21:44

Почему нельзя пить из чашки с трещиной: древние приметы предупреждают о беде

21:26

Украину накроет похолодание: где ударит мощная гроза и начнет засыпать градом

Реклама
21:19

Монатик заступился за Ани Лорак: "Тут не потеряешься - все открыто"

20:43

Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля

20:40

"Мишень - не только Украина": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ОдессыФотоВидео

20:24

"Зарабатывают огромные деньги": экс-разведчик КГБ сказал, кому в РФ выгодный ПутинВидео

20:11

Как избавиться от жирного блеска на лице: важные правила и лайфхаки

20:05

Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

19:20

Большинство россиян никогда не протрезвеетмнение

18:50

Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

18:48

Пригожин впервые выступил в РБ: заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцевВидео

18:23

Маричка Падалко объявила про новый семейный статус

18:19

Как избавиться от слез после лука: 3 способа спасут от плача

18:16

"Мне не понравилось": Путин начал ныть, вспоминая о первой работе

18:03

"Будет две фазы окончания войны": названа дата и место решающей битвы - прогноз для Украины

17:49

"РФ не добьется успеха": власти Ирландии объявили о важном решении относительно УкраиныФото

17:18

Удар по Одессе: в РФ нагло пытаются оправдатьсяФото

17:09

Лунный календарь на август 2023: в какой день августа нельзя лечиться и жениться

17:07

Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

16:52

Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС: в разведке предупредили украинцев

16:44

Если их нет, то вам не повезло: зачем нужны отверстия в пластиковых окнах

16:25

В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна

Реклама
16:18

Это критический момент, РФ не сможет восстановить Крымский мост - Жданов

16:10

"Коридор" без РФ: зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО

16:08

Мучают страшные сны: 5 способов, как избавиться от ночных кошмаров

15:56

Перепугался Гааги: Путин отказался ехать в Южную Африку

15:56

"Сегодня Украина, завтра – любой из нас": президент Чили жестко разнес РФВидео

15:38

"Займет годы": в Пентагоне спрогнозировали передачу F-16 украинским пилотам

15:30

Легко и быстро: девушка поделилась, как почистить разделочную доску

15:18

"Сильный шаг": Монатик рассказал, какой выбор сделала Лобода ради Украины

15:04

Нашла своего Марка Дарси: актриса Рене Зеллвегер выходит замуж

14:59

Скорость освобождения Крыма зависит лишь от одного фактора – СелезневВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять