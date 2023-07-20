"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатора

В дополнение ко всем чертам главы Кремля у него еще есть огромный комплекс неполноценности. Также он под влиянием эмоций может принять иррациональное решение.

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Экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин всегда окружает себя большим количеством охраны, что указывает на то, что он боится за свою жизнь. В то же время он ведет себя так, чтобы привлечь к себе внимание на международной арене, и использует для этого, в частности, шантаж ядерным оружием.

Поведение диктатора РФ можна описать как поведение больного самоубийцы, который на самом деле не хочет умирать, а лишь хочет привлечь к себе внимание, и не понимает всех рисков. Такое мнение высказал бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью Главреду.

"Путин вообще самоубийца по своей сути, но он больной самоубийца. Ведь те люди, которые действительно хотят покончить с собой, они просто тихо что-то принимают и умирают. Однако есть люди, которые на самом деле этого не хотят, но хотят привлечь к себе внимание. И Путин относится именно к таким – он постоянно кричит об этой ядерной бомбе, потому что, строго говоря, у него никакого другого аргумента на крайний случай просто не остается", – отметил Жирнов.

В то же время экс-разведчик КГБ отмечает, что другие страны уже давно перестали воспринимать угрозы Путина серьезно. Для них глава Кремля уже как тот мальчик, который кричал "Волки, волки", а когда настал момент, когда пришли настоящие волки, ему уже никто не верил.

Еще одна черта характера российского диктатора, по словам Жирнова – это огромный комплекс неполноценности. При этом экс-разведчик отмечает, что именно в КГБ и заметили у Путина такую психологическую проблему.

"Когда он учился Краснознаменном институте, у него была драка и был привод в милицию. С ним, кстати, работали психологи после этой драки, расспрашивали его, и они поняли, что это человек, который чрезвычайно эмоционально принимает решения, несмотря на то, что он это тщательно скрывает. И под влиянием эмоций он может принять абсолютно иррациональное решение", – рассказал экс-разведчик КГБ.

По его словам, именно из-за этого Путина не взяли в разведку, а в его характеристике в институте написали, что он "эмоционально нестабилен, морально и психологически неустойчив к стрессу, и в состоянии стресса под влиянием эмоций может принять иррациональное решение, опасное для него самого и для службы".

Именно поэтому после года обучения в Краснознаменном институте Путина не оставили в Москве, а отправили обратно в Ленинград. Жирнов отметил, что эта характеристика КГБ подтверждается.

В то же время бывший разведчик КГБ обратил внимание, что эта склонность Путина к иррациональным решениям и создает риск того, что российский диктатор может сделать иррациональный шаг и нажать на ядерную кнопку.

"Он способен на такой шаг, потому что война в Украине абсолютно доказала, что это – черта его характера. Война была иррациональна, глупа и с военной точки зрения, и провальна с экономической, политической, геополитической, социальной и какой угодно еще точки зрения. Но Путин уперся, и однажды упершись рогом в какое-то иррациональное решение, он не способен или очень с большим трудом способен от него отказаться", – отметил Жирнов.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Путин и война в Украине

Ранее экс-разведчик КГБ отмечал, что у Путина проблемы с головой, он притворяется смертельно больным. Российский диктатор лично участвует во всех важных для РФ собраниях и встречах, там он вечно кашляет.

Напомним, экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной. Бывший глава ГУР Валерий Кондратюк считает, что Путин пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства.

Также ранее сообщалось, что после удара по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение. У Путина повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами, отмечает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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