"Сегодня Украина, завтра – любой из нас": президент Чили жестко разнес РФ

Лидер Чили вступился за Украину на саммите Европа – Латинская Америка и подчеркнул, что международное право нарушила только одна страна – Россия.

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Президент Чили Габриэль Борич вступился за Украину на саммите Европа – Латинская Америка (EU-CELAC)/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр имени Романа Великого, скрин

Президент Чили Габриэль Борич вступился за Украину во время выступления на саммите Европа – Латинская Америка (EU-CELAC), который состоялся 17-18 июля. Борич заявил, что события в Украине-это "агрессивная, империалистическая, недопустимая война, которая противоречит международному праву", и отметил, что международное право нарушила лишь одна сторона – страна-агрессор Россия.

Лидер Чили настаивал на том, что фраза "война против Украины" должна быть включена в Совместную декларацию саммита стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС, сообщает The Brazilian Report.

Стоит отметить, что позиция президента Чили контрастирует с позицией ряда других латиноамериканских стран.

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"Я верю, что очень важно, чтобы Латинская Америка четко сказала: то, что происходит в Украине – это агрессивная, империалистическая, недопустимая война, которая противоречит международному праву. Мы сегодня не смогли согласовать совместное заявление, поскольку некоторые не хотят назвать это войной против Украины", – заявил Борич.

При этом он подчеркнул: такая ситуация, в которую сейчас попала Украина, может постигнуть любое другое государство.

"Дорогие коллеги, сегодня это Украина, а завтра это может быть любой из нас. Бесспорно, это из-за самоуспокоенности, что время от времени происходит с любым лидером. И не важно, нравится нам или нет президент другой страны. Важно уважать международное право, которое, несомненно, было здесь нарушено. Не обеими сторонами, а одной стороной. Эта страна – захватчик, и это Россия", – сказал он.

Борич категорически отверг кремлевские пропагандистские нарративы, которые предлагались для включения в итоговую декларацию саммита, о якобы "ответственности обеих сторон", а настаивал, что в документе должна звучать фраза "война против Украины".

Президент Чили вступился за Украину на саммите EU-CELAC/ скрин

Смотрите видео, как президент Чили Габриэль Борич вступился за Украину на саммите Европа – Латинская Америка (EU-CELAC):

Что упоминается об Украине в декларации саммита EU-CELAC

Стоит отметить, что в итоговой декларации саммита EU-CELAC объемом 10 страниц войне в Украине посвящено три абзаца. В этих абзацах лидеры "выражают глубокую обеспокоенность в связи с войной против Украины, которая продолжается и продолжает вызывать огромные человеческие страдания". Но при этом прямым текстом Россия в документе не упоминается.

Из 60 стран-участниц саммита окончательный текст декларации отказалась подписывать лишь одна страна – Никарагуа, заявившая о своем несогласии с параграфом, в котором говорится о войне в Украине. Подобные возражения были также у Кубы и Венесуэлы, но они документ подписали.

Напомним, что Никарагуа очень близка с Россией. Именно эта страна поддерживала страну-агрессора РФ во время голосования в Генассамблее ООН относительно осуждения агрессивной войны против Украины. Также Никарагуа является одной из немногих стран мира, которые признали аннексию Крыма и нескольких украинских областей.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии оконфузился заявлением о войне и "наехал" на Зеленского. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил о том, что мир якобы уже устал от войны России в Украине. Именно поэтому он настаивает на мирных усилиях по завершению "конфликта". Также он не называл агрессора РФ виновной в войне.

Напомним, в Болгарии мужчина хотел убить министра обороны из-за поддержки Украины. В столице Болгарии – Софии 18 июля задержали 39-летнего мужчину из-за угроз убийства министра обороны Болгарии, который поддерживает Украину из-за войны, развязанной РФ.

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