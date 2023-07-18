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У Путина проблемы с головой, он притворяется смертельно больногым - экс-нелеал КГБ

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2023, 19:46 обновлено 18 июля, 19:46
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Российский диктатор лично участвует во всех важных для РФ собраниях и встречах, там он вечно кашляет.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Путин не является смертельно больным человеком / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин не болен, а лишь создает видимость якобы смертельно больного человека. Об этом интервью Главреду рассказал бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов.

Он обратил внимание на то, что некоторые люди якобы владеют информацией о том, что настоящий Путин якобы очень сильно болен и все время в Кремле находится его двойник. Однако Жирнов не верит в эту версию.

"Мне кажется, что все-таки мы видим настоящего Путина довольно регулярно, и он, кстати, не создает впечатление серьезно больного человека ... Человек, у которого хорошее здоровье, выглядит немного иначе по сравнению с тем человеком, у которого есть какая-то проблема. Внешне проблем у настоящего Путина не вижу, кроме того, что у него проблемы с головой в том смысле, что он просто для меня дурак. Но это неизлечимая проблема", - сказал Жирнов.

На каких мероприятиях появляется настоящий Путин

Жирнов обратил внимание, что настоящий диктатор появляется на всех мероприятиях, которые важны для государства: перед Федеральным собрание, на встрече с Байденом или с Си Цзиньпином.

А вот прийти на встречу с лидерами африканских государств настоящий Путин мог побояться.

"Допустим, когда приезжали руководители шести африканских государств и встречались с каким-то Путиным, то для меня это совершенно не мог быть настоящий Путин. Потому что африканский континент славится тем, что там много всяких, совершенно ужасных болезней (лихорадка Эбола и прочие неизлечимые или тяжело лечимые). И Путин с его заботой о собственном здоровье не мог так облизываться с этими африканцами – здесь, конечно, был двойник", - объяснил Жирнов.

Смотрите интервью Сергея Жирнова для Главреда:

Как отличить Путина от двойника

Жирном отмечает, что на важных мероприятиях был настоящий Путин, а на других - двойник. Их отличает то, что настоящий Путин все время кашляет.

Можно предположить, что у Путина действительно есть какая-то проблема со здоровьем - с горлом.

"Человек, который выступает на таких важных мероприятиях, постоянно покашливает. То есть у настоящего Путина какая-то проблема с горлом, и она настолько серьезна, что с ней ничего нельзя сделать медикаментозно. Потому что если бы могли врачи что-нибудь сделать, они бы сделали, потому что это ему вредит во время таких выступлений. А дальше возникает Путин, который может говорить даже довольно продолжительно и абсолютно не кашляя, со свежим голосом", - объясняет Жирнов.

Он убеждает, что даже японцы определили различие в тембрах голоса настоящего Путина и двойника.

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Двойники Путина

Ранее Сергей Жирнов рассказывал, что двойник может заменить Путина после его смерти. После смерти диктатора РФ власть должна перейти к премьеру. Но если Мишустин не устраивает верхушку, то на публику выпустят двойника Путина с одной целью.

Он также рассказал, откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников. Жирнов назвал Путина миллиардером и заявил, что его не волную финансы и расходы.

Жирнов признался, что подобрать двойников диктатору стало легче. Все из-за того, что Путину делали пластические операции.

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