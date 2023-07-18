Откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников: Жирнов раскрыл секрет

Сергей Жирнов говорит, что миллиардера и олигарха Путина не волнуют расходы.

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Откуда Владимир Путин берет деньги на двойников / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью Главреду рассказал, откуда у диктатора Владимира Путина берутся деньги на пластические операции и сколько он может тратить на своих двойников.

"В Российской Федерации нет вопроса денег. Путин рассматривает государственный бюджет всей Российской Федерации как свой собственный. И в этом государственном бюджете, по крайней мере треть, а на самом деле половина доходов засекречены. И не имеет никакого значения, сколько денег на это выделяется – это совсем не проблема для Путина, в том числе и для двойников", - говорит эксперт.

Эксперт говорит, что миллиардера и олигарха Путина не волнуют расходы.

"Тем более, что на самом деле стоимость этих операций была бы высока, если бы они были на Западе. Если вы берете известного пластического хирурга, который за операцию берет по 100-200 тысяч долларов, а иногда даже больше, ведь у голливудских звезд миллионами расплачиваются. У Путина совсем другое – у него есть какие-то хирурги, которые работают на него. Они являются функционерами, им дают дворцы, дачи, машины, деньги, но это совсем не те деньги, которые существуют на открытом рынке. Я не думаю, что содержание какого-то человека такое уж дорогое. Вы не будете есть по три килограмма икры каждый день, это плохо для здоровья. Даже если вы физически захотите истратить много, вы же не будете покупать Shateau Petrus каждый день по бутылке, которая стоит по 20 тысяч долларов. Но в любом случае, это совершенно не те расходы, которые волнуют миллиардера и олигарха Путина", - сказал он.

Смотрите видео интервью с Сергеем Жирновым:

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Путин болен - что известно

В апреле генерал СВР писал, что врачи изменили стратегию лечения российского диктатора Владимира Путина, потому что предыдущие две терапии не дали результата. Новые препараты дали неожиданную "побочку" - у хозяина Кремля якобы случился нервный срыв.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

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