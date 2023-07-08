Подоляк спрогнозировал, вернутся ли "пригожинцы" воевать с Украиной

После неудачной попытки мятежа главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вряд ли решится совершить наступление на Украину с территории Беларуси. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российскому эмигрантскому изданию "Медуза".
"Государство давало им оружие, обеспечивало логистику, дипломатическое прикрытие — этого больше не будет. Рекрутинг, который пополнял ресурсную базу ЧВК "Вагнер" будет полностью остановлен — теперь это делает Минобороны. Часть "вагнеровцев" уже переходит к ним на работу. Думаю, еще часть перейдет в Росгвардию для подавления внутренних протестов", – предполагает Подоляк.
По словам чиновника, только небольшая часть "вагнеровцев" будет работать в Беларуси как инструкторы для местного спецназа.
"Это 500-800, максимум тысяча человек, которые смогут участвовать в тех или иных операциях Беларуси. Но Беларусь не может быть заказчиком, это нищее государство, а ЧВК "Вагнер" не работает бесплатно. Да и никаких внешнеполитических фундаментальных задач у этой страны нет, поэтому наемников Пригожина они не могут использовать", — говорится в сообщении.
Неудачный путч Пригожина и "ссылки" в Беларусь
23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.
Однако уже 24 июня вечером стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву.
Позже стало известно, что ранее открытое уголовное дело против Пригожина в РФ побещали закрыть, а сам главарь наемников должен был "уйти в Беларусь".
Спустя сутки полной тишины главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки. Он резко начал говорить о том, что якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановил "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".
Недавно в СМИ появилась информация, что в Беларуси в 200 км от границы с Украиной началось строительство лагеря для наемников ЧВК Вагнера. Российские журналисты заявили, что площадь лагеря в Осиповичах составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.
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