Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Известно, что на этой неделе делегация Южной Кореи посетит Киев.

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Что готовит Южная Корея для Украины / Коллаж Главреда. Фото: ОП

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Украина не запрашивала Корею о снарядах

Сеул готовит группу специалистов для отправки в Украину

Южная Корея не рассматривает отправку Украине 155 мм снарядов. Ранее СМИ писали, что Сеул готов нарушить действующий запрет по поставкам вооружения воюющим государствам и передать Украине часть из больших запасов артиллерийских боеприпасов.

Как сообщил в комментарии агентству Yonhap южнокорейский чиновник, Сеул не получал от Украины такого запроса - следовательно, план не рассматривается.

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Однако Южная Корея допускает передачу вооружения - прежде всего для ведения оборонительных действий.

На сегодня страна готова отправить в Украину группу своих специалистов, которые анализировали бы военную деятельность войск КНДР. Сеул опасается, что Россия может приобщить северокорейских солдат к своим военным технологиям - например, обучить современной тактике ведения войны.

КНДР и Южная Корея - сравнение / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине и помощь Сеула - главное

Как сообщал Главред, Сеул говорил, что рассматривает передачу Украине наступательного оружия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

Позже СМИ уточнили, что в потенциальный военный пакет помощи войдут артиллерийские снаряды. Таким образом, Сеулу придется отменить действующий запрет на летальную помощь воюющим государствам.

Известно, что делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе. Планируется встреча с представителями разведки и оборонного ведомства Украины, чтобы обсудить будущее сотрудничество.

К слову, в четверг, 24 октября, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных.

Что такое Yonhap? Йонхап - крупнейшее южнокорейское информационное агентство. Это финансируемая компания, базирующаяся в Сеуле, Южная Корея. Yonhap предоставляет новостные статьи, фотографии и другую информацию для газет, телеканалов и других средств массовой информации в Южной Корее.

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