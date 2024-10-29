Делегация Южной Кореи посетит Украину: в СМИ назвали цель визита

Планируется встреча с представителями разведки и оборонного ведомства Украины, чтобы обсудить будущее сотрудничество.

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Делегация планирует во вторник провести брифинг для Комитета ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Президент Украины

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Представители Сеула посетят Украину на этой неделе

Делегация планирует обменяться секретной информацией

Делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе. Согласно информации агентства Yonha, представители Сеула планируют поделиться информацией об отправке войск КНДР в Россию.

Лидер Южной Кореи очертил этот план во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил размещение войск КНДР в Курской области России.

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"Я надеюсь, что под руководством Генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в солидарности и координации", - сказал он.

Юн также отметил, что делегация Южной Кореи планирует во вторник провести брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетить Украину для встречи с представителями разведки и обороны с целью обмена информацией с поля боя и обсуждения мер сотрудничества.

Во время следующего телефонного разговора с генсеком НАТО лидер Южной Кореи заявил, что участие войск КНДР в войне против Украины является приоритетным вопросом для НАТО.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме разговоров с Рютте, Юн провел отдельный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого поделился информацией о перемещении войск Северной Кореи и обсудил сотрудничество со странами-членами ЕС.

"Это серьезная ситуация, при которой фактическое развертывание северокорейских войск на передовой в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - подчеркнул президент Южной Кореи.

Чем особенна Южная Корея? Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек. Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

КНДР против Украины - последние новости

Как писал ранее Главред, в четверг, 24 октября, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных. Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Рютте призвал Россию и КНДР "немедленно прекратить эти действия" и подчеркнул, что дальнейшее усиление военного сотрудничества между этими государствами является серьезной угрозой для глобальной безопасности. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пхеньяна создает риски как для евроатлантической, так и для индо-тихоокеанской стабильности.

Недавно президент Южной Кореи пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию для войны против Украины. Юн назвал развертывание северокорейских войск "провокацией, угрожающей глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы".

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