Делегация Южной Кореи посетит Украину: в СМИ назвали цель визита

Коротко:
- Представители Сеула посетят Украину на этой неделе
- Делегация планирует обменяться секретной информацией
Делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе. Согласно информации агентства Yonha, представители Сеула планируют поделиться информацией об отправке войск КНДР в Россию.
Лидер Южной Кореи очертил этот план во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил размещение войск КНДР в Курской области России.
"Я надеюсь, что под руководством Генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в солидарности и координации", - сказал он.
Юн также отметил, что делегация Южной Кореи планирует во вторник провести брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетить Украину для встречи с представителями разведки и обороны с целью обмена информацией с поля боя и обсуждения мер сотрудничества.
Во время следующего телефонного разговора с генсеком НАТО лидер Южной Кореи заявил, что участие войск КНДР в войне против Украины является приоритетным вопросом для НАТО.
Кроме разговоров с Рютте, Юн провел отдельный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого поделился информацией о перемещении войск Северной Кореи и обсудил сотрудничество со странами-членами ЕС.
"Это серьезная ситуация, при которой фактическое развертывание северокорейских войск на передовой в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - подчеркнул президент Южной Кореи.
Чем особенна Южная Корея?
Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.
Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия.
Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр.
Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.
КНДР против Украины - последние новости
Как писал ранее Главред, в четверг, 24 октября, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных. Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Рютте призвал Россию и КНДР "немедленно прекратить эти действия" и подчеркнул, что дальнейшее усиление военного сотрудничества между этими государствами является серьезной угрозой для глобальной безопасности. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пхеньяна создает риски как для евроатлантической, так и для индо-тихоокеанской стабильности.
Недавно президент Южной Кореи пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию для войны против Украины. Юн назвал развертывание северокорейских войск "провокацией, угрожающей глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы".
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