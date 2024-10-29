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Делегация Южной Кореи посетит Украину: в СМИ назвали цель визита

Марина Фурман
29 октября 2024, 10:03
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Планируется встреча с представителями разведки и оборонного ведомства Украины, чтобы обсудить будущее сотрудничество.
Юн Сок Ёль, флаг
Делегация планирует во вторник провести брифинг для Комитета ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Президент Украины

Коротко:

  • Представители Сеула посетят Украину на этой неделе
  • Делегация планирует обменяться секретной информацией

Делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе. Согласно информации агентства Yonha, представители Сеула планируют поделиться информацией об отправке войск КНДР в Россию.

Лидер Южной Кореи очертил этот план во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил размещение войск КНДР в Курской области России.

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"Я надеюсь, что под руководством Генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в солидарности и координации", - сказал он.

Юн также отметил, что делегация Южной Кореи планирует во вторник провести брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетить Украину для встречи с представителями разведки и обороны с целью обмена информацией с поля боя и обсуждения мер сотрудничества.

Во время следующего телефонного разговора с генсеком НАТО лидер Южной Кореи заявил, что участие войск КНДР в войне против Украины является приоритетным вопросом для НАТО.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме разговоров с Рютте, Юн провел отдельный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого поделился информацией о перемещении войск Северной Кореи и обсудил сотрудничество со странами-членами ЕС.

"Это серьезная ситуация, при которой фактическое развертывание северокорейских войск на передовой в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - подчеркнул президент Южной Кореи.

Чем особенна Южная Корея?

Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.

Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия.

Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр.

Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

КНДР против Украины - последние новости

Как писал ранее Главред, в четверг, 24 октября, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных. Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Рютте призвал Россию и КНДР "немедленно прекратить эти действия" и подчеркнул, что дальнейшее усиление военного сотрудничества между этими государствами является серьезной угрозой для глобальной безопасности. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пхеньяна создает риски как для евроатлантической, так и для индо-тихоокеанской стабильности.

Недавно президент Южной Кореи пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию для войны против Украины. Юн назвал развертывание северокорейских войск "провокацией, угрожающей глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы".

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