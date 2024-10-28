Какую военную помощь Украине может предоставить Южная Корея: подробности

Кроме того, НАТО тоже рассматривает различные варианты реакции, в частности - привлечение к сбитию российских ракет Польши и Румынии.

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Сеул может оказаться решительнее Запада / Коллаж Главреда. Фото: ОП

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Сеул может передать Киеву огромные запасы артснарядов

От НАТО не стоит ожидать новых решений до выборов в США

Южная Корея рассматривает возможность отправки Киеву оружия в ответ на привлечение Россией войск КНДР к войне против Украины. Таким образом, Сеулу придется отменить действующий запрет на летальную помощь воюющим государствам, подтвердил в комментарии Bloomberg южнокорейский чиновник.

По словам собеседника агентства, в военный пакет войдут артиллерийские снаряды.

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"Если часть огромных запасов артиллерийских снарядов Сеула начнут передавать Украине, то, учитывая также поставки (снарядов, - Главред) КНДР в Россию, это приведет к втягиванию в войну (РФ и Украины, - Главред) двух крупнейших в мире артиллерийских сил", - пишут журналисты.

В своей вялой реакции относительно участия северокорейских войск в войне против Украины Запад все еще надеется на некомпетентность и отсутствие боевого опыта у солдат Ким Чен Ына, а значит - малую эффективность в их применении Россией, поделились с агентством собеседники в кругах НАТО.

Среди вариантов, рассматриваемых Альянсом как реакция на втягивание Северной Кореи в войну, есть разрешение на прикрытие членами НАТО (например, Польшей и Румынией) воздушного пространства от российских ракет и дронов над Западом Украины.

Тем не менее от НАТО не стоит ожидать каких-то существенных решений до выборов в США 5 ноября, отметил собеседник.

Армия Южной Кореи и КНДР - сравнение / Инфографика: Главред

Войска КНДР на войне против Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

В четверг, 24 октября, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных.

На сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, тем самым идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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