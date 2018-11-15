"Еще не начала петь, а я уже разрыдалась": Сеть поразил клип Могилевской про Кузьму

Артистка выпустила видеоролик на трек Personal Jesus.
Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская представила клип на песню Personal Jesus, посвященную ее другу, умершему лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.
Клип появился на YouTube-канале артистки. Идея видео принадлежит подруге Могилевской Ольге Навроцкой. По ее словам, Кузьма многое хотел бы сказать сегодняшней Украине, да не может. Именно так родилась ее идея использовать в клипе сурдоперевод.
Пользователи видеохостинга признались, что с первых секунд песня вызвала у них слезы.
"Еще не начала петь, а я уже разрыдалась", - написала Анна Станиславовна.
"Мы видели Наталью Могилевскую разной - воинственной, доброй, милой и заботливой... Но эта работа единственная заставляет сердце замереть с первых секунд, а в конце реветь белугой. Музыка, текст, идея и такая нежная Наталья не могут оставить равнодушным. Спасибо! Огромное спасибо от всего сердца! Удачи Вам в Ваших начинаниях! Кузьма, спи с миром", - поделилась Юлия Кольцова.
"Не могу слушать. Разрыдалась. Кузьма, любим тебя! Наталья, спасибо Вам большое", - поблагодарила Юлия.
Ранее в сети расхвалили новое фото Натальи Могилевской в платье без белья.