"Еще не начала петь, а я уже разрыдалась": Сеть поразил клип Могилевской про Кузьму

Наталья Могилевская представила новый клип / https://www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская представила клип на песню Personal Jesus, посвященную ее другу, умершему лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.

Клип появился на YouTube-канале артистки. Идея видео принадлежит подруге Могилевской Ольге Навроцкой. По ее словам, Кузьма многое хотел бы сказать сегодняшней Украине, да не может. Именно так родилась ее идея использовать в клипе сурдоперевод.

Пользователи видеохостинга признались, что с первых секунд песня вызвала у них слезы.

"Еще не начала петь, а я уже разрыдалась", - написала Анна Станиславовна.

"Мы видели Наталью Могилевскую разной - воинственной, доброй, милой и заботливой... Но эта работа единственная заставляет сердце замереть с первых секунд, а в конце реветь белугой. Музыка, текст, идея и такая нежная Наталья не могут оставить равнодушным. Спасибо! Огромное спасибо от всего сердца! Удачи Вам в Ваших начинаниях! Кузьма, спи с миром﻿", - поделилась Юлия Кольцова.

"Не могу слушать. Разрыдалась. Кузьма, любим тебя! Наталья, спасибо Вам большое﻿", - поблагодарила Юлия.

Ранее в сети расхвалили новое фото Натальи Могилевской в платье без белья.