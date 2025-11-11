"Такая уж тенденция": что известно о возвращении Потапа в Украину

Владимир Шумко высказал свое мнение о беглецах.

Потап развивает карьеру за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап



Владимир Шумко рассказал, как относится к Потапу и Дорну

Смогут ли они вернуться в украинский шоу-бизнес

Украинский известный актер и юморист Владимир Шумко рассказал, что думает о рэпере Потапе и певце Иване Дорне, которые сбежали за границу во время полномасштабной войны в Украине и давали интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

В интервью РБК-Украина Владимир отметил, что, вероятно, беглецы получили гонорары за интервью россиянину.

"Думаю, не их тянет к Дудю, а наоборот, это Дудь ищет таких героев. Ему это нужно. И, вероятно, за такие интервью платят. Не просто так они туда идут", - сказал Шумко.

Потап создал новый проект за границей / фото: instagram.com, Потап

Также он предположил, смогут ли Потап и Дорн вернутся на украинскую сцену.

Иван Дорн / фото: instagram.com, Иван Дорн

"Я думаю, что эти артисты не рассчитывают вернуться в Украину. Но такая уж тенденция, мы все очень быстро забываем. И, честно, я не удивлюсь, если после окончания войны кто-то из них снова вернется на сцену, сделает какой-то "P-Factor" и снова будет в шоу-бизнесе", - подчеркнул юморист.

Потап / инфографика: Главред

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

