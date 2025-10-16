"Стеснялся сам себя": Дорн признался, почему больше не говорит на украинском

Певец Иван Дорн стеснялся говорить на украинском языке.

https://glavred.info/starnews/stesnyalsya-sam-sebya-dorn-priznalsya-pochemu-bolshe-ne-govorit-na-ukrainskom-10706918.html Ссылка скопирована

Иван Дорн об украинском языке / коллаж: Главред, скрин с видео

Вы узнаете:

Иван Дорн дал интервью российскому журналисту

Почему певец стеснялся говорить на украинском языке

Украинский певец Иван Дорн, который после начала полномасштабного вторжения выехал из Украины и до сих пор пытается "сидеть на двух стульях", снова оказался в центре скандала из-за своих высказываний об украинском языке. В интервью российскому журналисту Юрию Дудю артист поделился, что попытки перейти на государственный язык вызвали у него чувство стыда.

По словам певца, он никогда полностью не переходил на украинский и дома продолжал общаться на русском. В то же время Иван признал, что прилагал определенные усилия, чтобы в публичном пространстве чаще пользоваться государственным языком.

видео дня

Иван Дорн стеснялся говорить на украинском / скрин с видео

"Я точно начал смелее говорить на нем вместе со своими друзьями, которые полностью перешли на украинский. Потому что до этого это как-то было менее смело. Я будто стеснялся сам себя на украинском языке. Потом перестал это делать, потому что это перестали делать все. Но полноценно я не переходил на него... В семье я говорил на русском", - рассказал Дорн.

Несмотря на это, певец продолжает создавать и продвигать свое русскоязычное творчество, ведь считает, что именно такая музыка сейчас нужна обществу. Свою позицию он объясняет собственными внутренними ощущениями.

Иван Дорн считает, что украинцам нужно творчество на русском / скрин с видео

"Я по себе ориентируюсь в целом. Я считываю социум, конечно, и его боль, и потом это отражаю в своей музыке. Когда ты понимаешь, что у меня есть запрос на это, наверное, есть и у социума запрос на то, чтобы услышать это. Я всегда ориентировался на такое ощущение, на определенную интуицию внутри. Вот поэтому я подумал, что пришло время, наверное", - заявил Дорн.

Иван Дорн - позиция

После начала полномасштабного вторжения России, украинский певец Иван Дорн уехал за границу. Оттуда он осудил действия РФ и начал организовывать благотворительные концерты в поддержку Украины. Артист активно выступает за пределами страны, однако постоянно сталкивается с критикой - как из-за участия в мероприятиях вместе с россиянами-оппозиционерами, так и из-за нежелания полностью перейти на украинский язык в своем творчестве. Сам Дорн объясняет, что не возвращается в Украину, потому что опасается, что из-за мобилизации не сможет снова выехать за границу.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Иван Дорн дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Дорн откровенно рассказал, что из-за решения сидеть на двух стульях его больше не воспринимают ни в Украине, ни в РФ. Он считает, что таким образом вышел за пределы обеих стран.

Также певец Иван Дорн, который сбежал за границу во время полномасштабной войны, заявил, что продолжает выступать на русском языке. Дорн также рассказал, что ведет два музыкальных проекта параллельно: основной - русскоязычный, и полуанонимный - на разных языках.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Иван Дорн Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред