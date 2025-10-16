Показ Victoria's Secret открыла беременная модель: фееричное видео

Кратко:
- Как выглядела беременная модель
- Что на ней было надето
Американская модель и "ангел" "Victoria’s Secret" Жасмин Тукс продемонстрировала свой обнажённый беременный живот, открывая в среду показ Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
Как сообщает Page Six, роды должны состояться в конце этого года.
34-летняя супермодель сияла в комплекте нижнего белья телесного цвета, дополненном сетчатым платьем миди и крупным богато украшенным жемчугом.
Она уверенно шествовала по знаменитому подиуму, демонстрируя свою беременность.
В какой-то момент она повернулась боком, чтобы приобнять свой живот, и одарила всех ослепительной улыбкой.
Тукс уже воспитывает двухлетнюю дочь Мию Викторию от своего мужа Хуана Давида Борреро. Они женаты с сентября 2021 года.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал о причинах, по которым американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон уже более двух лет придерживается политики "без макияжа".
Также 60-летняя британская актриса, модель и бизнесвумен Элизабет Херли раскрыла свой главный секрет идеальных фото, которым она пользуется регулярно.
Вас также может заинтересовать:
- "Передвигаюсь на коляске": модель Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае
- После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата
- 60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом
О персоне: Жасмин Тукс
Жасмин Тукс - американская модель и "ангел" "Victoria’s Secret". Родилась и выросла в городе Хантингтон-Бич, Калифорния. В модельном бизнесе с 15 лет. С апреля 2015 является лицом ("ангелом") Victoria‘s Secret. В 2016 году удостоилась чести выйти на подиум в эксклюзивном Fantasy Bra для дефиле Victoria's Secret.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред