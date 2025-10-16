Показ Victoria's Secret открыла беременная модель: фееричное видео

Жасмин Тукс продемонстрировала свой обнажённый беременный живот.

Американская модель и "ангел" "Victoria’s Secret" Жасмин Тукс продемонстрировала свой обнажённый беременный живот, открывая в среду показ Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Как сообщает Page Six, роды должны состояться в конце этого года.

34-летняя супермодель сияла в комплекте нижнего белья телесного цвета, дополненном сетчатым платьем миди и крупным богато украшенным жемчугом.

Она уверенно шествовала по знаменитому подиуму, демонстрируя свою беременность.

В какой-то момент она повернулась боком, чтобы приобнять свой живот, и одарила всех ослепительной улыбкой.

Тукс уже воспитывает двухлетнюю дочь Мию Викторию от своего мужа Хуана Давида Борреро. Они женаты с сентября 2021 года.

О персоне: Жасмин Тукс Жасмин Тукс - американская модель и "ангел" "Victoria’s Secret". Родилась и выросла в городе Хантингтон-Бич, Калифорния. В модельном бизнесе с 15 лет. С апреля 2015 является лицом ("ангелом") Victoria‘s Secret. В 2016 году удостоилась чести выйти на подиум в эксклюзивном Fantasy Bra для дефиле Victoria's Secret.

