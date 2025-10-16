Шокирующая причина: от чего умерла Дайан Китон

Кратко:
Смерть оскароносной американской актрисы, продюсера и режиссера Дайан Китон всколыхнула не только Голливуд, но и весь мир.
Как пишет Page Six, теперь стала известна причина смерти Дайан Китон.
Оказалось, что актриса скончалась от пневмонии, сообщила её семья в заявлении.
"Семья Китон очень благодарна за необыкновенные послания любви и поддержки, которые они получили в последние несколько дней от их любимой Дайан, скончавшейся от пневмонии 11 октября", — говорится в заявлении семьи.
Они продолжили: "Она любила своих животных и неизменно поддерживала бездомных, поэтому любые пожертвования в её память в местный продовольственный банк или приют для животных будут прекрасной и высоко ценимой данью памяти".
Представитель семьи ранее подтвердил, что Китон скончалась в субботу в Калифорнии. Ей было 79 лет.
Друг рассказал журналу People, что здоровье Китон резко и неожиданно ухудшилось в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти, назвав это "душераздирающим для всех, кто её любил".
Хотя Китон предпочитала не разглашать свою историю со здоровьем, в её жизни произошли большие перемены.
В марте Китон неожиданно выставила на продажу свой "дом мечты" в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов, хотя и заявляла, что планирует остаться там навсегда.
О персоне: Дайан Китон
Дайан Китон - американская актриса театра и кино, кинорежиссер и продюсер. Обладательница премий Оскар, Золотой глобус и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Лауреат Золотого глобуса за роль в фильме "Любовь по правилам и без". За пределами Америки известна главным образом благодаря трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (1972, 1974, 1990) и фильмам Вуди Аллена. Помимо достижений в мире кино, Китон была известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии. С 2006 года она явллась лицом косметической фирмы L'Oreal, сообщает Википедия.
