Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

Элина Чигис
16 октября 2025, 09:55
Jerry Heil призналась без чего не может жить.
Jerry Heil
Jerry Heil назвала свои увлечения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Вы узнаете:

  • Jerry Heil поделилась с поклонниками личным
  • От чего она зависима

Украинская популярная певица Jerry Heil, которая представляла Украину на Евровидении-2024, пообщалась с поклонниками.

На своей странице в соцсетях знаменитость рассказала некоторые интересные факты о себе, в частности, от чего она зависима.

Артистка поддержала тренд и назвала список своих пристрастий. Отметим, в список попала классическая музыка, а любимый композитор Jerry Heil - Фрэнсис Пуленк. Также она призналась, что может целые сутки провести в студии звукозаписи.

Jerry Heil о своих зависимостях
Jerry Heil о своих зависимостях / фото: скрин instagram.com, Jerry Heil

Что вызывает зависимость у Jerry Heil:

  • музыка Франсиса Пуленка;
  • чай;
  • намеренно мерзнуть;
  • есть авокадо-тост и страдать потом;
  • звук виолончели;
  • прогулки под дождем без зонта;
  • работать в музыкальной студии днями и ночами;
  • аштанга-йога;
  • прогулки по сосновому лесу;
  • Евровидение.
Jerry Heil
Jerry Heil / фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

