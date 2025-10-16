Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

Вы узнаете:
- Jerry Heil поделилась с поклонниками личным
- От чего она зависима
Украинская популярная певица Jerry Heil, которая представляла Украину на Евровидении-2024, пообщалась с поклонниками.
На своей странице в соцсетях знаменитость рассказала некоторые интересные факты о себе, в частности, от чего она зависима.
Артистка поддержала тренд и назвала список своих пристрастий. Отметим, в список попала классическая музыка, а любимый композитор Jerry Heil - Фрэнсис Пуленк. Также она призналась, что может целые сутки провести в студии звукозаписи.
Что вызывает зависимость у Jerry Heil:
- музыка Франсиса Пуленка;
- чай;
- намеренно мерзнуть;
- есть авокадо-тост и страдать потом;
- звук виолончели;
- прогулки под дождем без зонта;
- работать в музыкальной студии днями и ночами;
- аштанга-йога;
- прогулки по сосновому лесу;
- Евровидение.
О персоне: Jerry Heil
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
