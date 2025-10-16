Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

Jerry Heil призналась без чего не может жить.

Jerry Heil назвала свои увлечения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Вы узнаете:

Jerry Heil поделилась с поклонниками личным

От чего она зависима

Украинская популярная певица Jerry Heil, которая представляла Украину на Евровидении-2024, пообщалась с поклонниками.

На своей странице в соцсетях знаменитость рассказала некоторые интересные факты о себе, в частности, от чего она зависима.

Артистка поддержала тренд и назвала список своих пристрастий. Отметим, в список попала классическая музыка, а любимый композитор Jerry Heil - Фрэнсис Пуленк. Также она призналась, что может целые сутки провести в студии звукозаписи.

Jerry Heil о своих зависимостях / фото: скрин instagram.com, Jerry Heil

Что вызывает зависимость у Jerry Heil:

музыка Франсиса Пуленка;

чай;

намеренно мерзнуть;

есть авокадо-тост и страдать потом;

звук виолончели;

прогулки под дождем без зонта;

работать в музыкальной студии днями и ночами;

аштанга-йога;

прогулки по сосновому лесу;

Евровидение.

Jerry Heil / фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil / инфографика: Главред

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

