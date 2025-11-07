Второй ребенок: Тина Кароль намекнула на новый статус

Тина Кароль заинтриговала поклонников.

Тина Кароль удивила новым видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Тина Кароль снялась с семьей Макеевой

Что заинтересовало поклонников артистки

Украинская известная певица Тина Кароль показала кадры, на которых показалась с коляской и спела песню.

На своей странице в соцсетях Кароль опубликовала соответствующее видео, а на фоне стояла семья блогерши Стаси Макеевой.

"Цель номер один – родить третьего ребенка, чтобы Тина стала крестной", – написано в описании к ролику.

Тина Кароль с коляской / фото: скрин instagram.com, Тина Кароль

Поклонники высказали свое мнение о видео и подчеркнули, что Тине идет роль мамы маленького ребенка.

"Тине самой нужно ребенка родить";

"Это была бы шокирующая новость";

"И Тени необходимо еще малыша, чтобы больше было милых украинцев", - написали фанаты.

Тина Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

Критика Тины Кароль

Певец Иво Бобул недавно рассказал, как относится к творчеству отечественных артистов и отметил, что сейчас есть достойные певцы, но не всех он считает талантливыми. Он подчеркнул, что Тина Кароль имеет хорошие вокальные данные, а вот ее репертуар ему не по душе.

"Вся беда в ее репертуаре. Могу послушать две песни. Она все плачет, плачет, плачет. Мне не хочется этого плача. Понимаю, что у нее была беда в семье. У нее мощный голос", – отметил Иво.

Тина Кароль / инфографика: Главред

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

