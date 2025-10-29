"Не должно быть мужчины рядом": Тина Кароль заговорила о новом замужестве

Кароль призналась, на какие жертвы она не готова пойти сегодня.

Тина Кароль личная жизнь - что певица думает о новых отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль рассказала, как на нее повлияла смерть мужа

Певица призналась, что думает о новом замужестве

В творчестве Тины Кароль много романтического подтекста, однако уже много лет украинская певица официально одинока. На проекте Beauty PRO она призналась, что после смерти мужа, продюсера Евгения Огира, в 2013 году она будто застыла во времени. И лишь сейчас звезда возвращается к жизни.

"Есть история потери возлюбленного. Не помню то время и пришла в себя только недавно. Мы начали бороться с болезнью, когда мне было 25. Где-то в 27 его не стало. Я очень малой была. И это не те 25-27, как сегодня. Мы были немного другого темпа. Только сейчас, я понимаю, что не помню своих 32-36 лет. Сейчас чувствую себя на 29-30, будто эмоционально возвращаюсь к тем годам. Будто эти 10-12 лет выпали", - говорит Кароль.

Певица отметила, что за последние 12 лет не единожды могла выйти замуж, однако и сегодня она ревностно оберегает свою независимость. Тина не против нового мужчины в своей жизни, но жертвовать свободой она не готова.

"Для меня очень важна независимость — это такое пространство, в которое я, наверное, никого не пущу. Я за этот период могла выйти замуж 20 тыс. раз, и забыть обо всем и ничем не заниматься, перекладывая бриллианты из коробочки в коробочку. Но это не я. Я — это про чувствовать жизнь. Но не то, что не должно быть мужчины рядом — это не про это", - утверждает звезда.

Тина Кароль личная жизнь - что певица думает о новых отношениях / Скриншот YouTube

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

