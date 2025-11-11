Укр
Мечтает, но сомневается: Slavia рассказала, почему не верит в Нацотбор-2026

Анна Подгорная
11 ноября 2025, 09:15
Славия решила вновь испытать свою удачу.
Нацотбор на Евровидение-2026, Slavia
Нацотбор на Евровидение-2026 - Slavia высказалась о своем участии / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, instagram.com/slavia_official

В конце декабря украинская певица Slavia (Ярослава Притула) сообщила, что подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Это - не первая попытка артистки пробиться на конкурс.

"Подала в последний день. Я не надеялась, что это получится, потому что с маленьким ребенком (в июне певица впервые стала мамой - прим. редактора) нереально что-то писать, творить, работать. Но как-то пришло вдохновение и буквально за один вечер написала песню. И в этом году тоже подалась", - рассказала Славия в беседе с КороткоПро.

Она отметила, что, вопреки прошлым неудачам, участие в конкурсе - ее мечта. Впрочем, Притула не будет сильно расстраиваться, если снова не попадет на Нацотбор - итоги соревнования у нее, как правило, вызывают сомнения.

"Я уже много раз не проходила на Нацотбор. Даже мои песни-миллионники "Сила роду" или "Я тобі не мамка" на Нацотбор не брали. Тем не менее, они суперпопулярны, миллионы просмотров, поэтому это ничего не означает. Если честно, я вообще не очень верю, что может пройти какой-то обычный человек. Думаю, что кум, брат, сват подтягивают своих. Мне так кажется", - поделилась Slavia.

Славия с сыном
Славия с сыном / фото: instagram.com/slavia_official

О персоне: Slavia

Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

