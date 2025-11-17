Влез в спор и 'окрестил': где находится село, название которому дал Иван Франко

Вы узнаете:
На Тернопольщине среди зеленых полей раскинулось село Драгомановка, название которому подарил сам Иван Франко. Писатель трижды посещал первых поселенцев Степана Гарматия и Петра Белого и именно его вмешательство остановило спор о названии поселения.
Как возникло село Драгомановка
Правнучка одного из первых поселенцев Драгомановки Мария Качунь-Гарматий рассказала, что когда-то на месте села были только поля, а впоследствии люди начали селиться между ними.
"Дома строили не по улице, а отдельно. Поэтому село будто рассыпано между огородами. Было до сотни жителей. Сейчас здесь проживает только пять семей. Другие приезжают только посадить огород, или показать внукам их малую родину", - рассказала она Суспильному.
Откуда происходит название села Драгомановка
Правнук другого основателя села Владимир Окрутный подтвердил, что название Драгомановке дал Иван Франко.
Между первыми поселенцами, Степаном Гарматием и Петром Белым, возник спор относительно того, как назвать село. Петр Белый хотел назвать его своей фамилией и даже записал его в польских реестровых документах. Это разозлило Гарматия, который хотел, чтобы вспомнили его семью.
В спор вмешался Иван Франко. Он предложил назвав село в честь Михаила Драгоманова.
"Вмешался Иван Франко и говорит: "Есть такой уважаемый человек в Киеве, Михаил Драгоманов, любит Украину, болеет за ее судьбу и культуру. Назовите его именем". Так и назвали - Драгомановка", - рассказал Владимир Окрутный.
Смотрите видео об истории села Драгомановка:
Поддерживали ли они связь с Иваном Франко
В 1903 году Иван Франко пригласил Степана Гарматия и Павла Думку на чествование памяти Ивана Котляревского в Полтаве. У Владимира Окрутного сохранилось письмо его прапрадеда, в котором тот писал: "...письмо Ваше пробудило нас к новой жизни. Относительно путешествия согласен с большой охотой, только мысль: не знаю, потому что что-то на карман хромаю".
К сожалению, прапрадед в Полтаву не попал, однако письмо и почерк его автора для потомков очень ценны.
Об источнике: Суспильное
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
