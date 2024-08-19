Как охладить кошку в жару: почему высокие температуры опасны для питомцев

Жара - далеко не самая любимая пора для домашних любимцев, она приносит испытания не только людям, но и животным.

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Как помочь коту в жару / коллаж: Главред, фото: pexels

Несмотря на то, что кошки лучше собак переносят высокие температуры, этим хвостатым иногда все же стоит помочь остыть.

Не секрет, что сильная жара опасна для организма животных, отмечают эксперты Телеграф.

Что делать, если кошке жарко?

Котам необходимо обустроить несколько тенистых и прохладных мест для уединения в доме.

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Не забывайте опустить шторы и жалюзи, ведь они помогут уменьшить попадание прямых солнечных лучей. Позвольте кошке проводить больше времени в прохладном подвале или ванной комнате с охлажденным кафелем.

Как выбрать кошку? Если заводите кошку в качестве домашнего любимца, обращайте внимание на породу и поведение котенка с однопометниками. Угадать будущие привычки на основании половой принадлежности невозможно. И хотя по статистике кошек считают более ласковыми, послушными и привязанными к дому, а котов - их полной противоположностью, на практике все зависит от характера животного, его воспитания и близости отношений с хозяином.

Как помочь коту, когда жарко?

В мисочке кошки всегда необходимо пополнять запасы воды, ведь достаточное потребление жидкости особенно важно для животных в жару.

Также кошке может понравиться питьевой фонтанчик, поскольку проточная вода не только развлекает животных, но и побуждает их пить.

Чтобы кошке всегда было прохладно и удобно лежать, существуют специальные коврики, которые используют гель или воду для снижения их температуры. Хорошей альтернативой будет также охлажденное в холодильнике влажное полотенце. Также, если кошке нравится, положите полотенце ей на спинку.

Что нельзя делать, когда котам жарко?

В самые жаркие часы - избегайте подвижных игр. Отложите активные развлечения на утро или вечер, когда прохладнее.

Кошкам, которые имеют длинный и густой мех, очень сложно в жару. Именно поэтому стоит не только гладить, но и расчесывать кошку, чтобы удалить выпавшую шерсть. Слегка намочить мех - тоже хороший вариант.

Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

Коты не очень любят купаться, однако, если это возможно, организуйте для кошки неглубокую лужу с водой, чтобы она могла плескаться и играть там.

Что за животные кошки? Кошки (лат. Felis) - род хищных млекопитающих из семейства кошачьих. В устаревших классификациях к нему причисляли всех представителей малых кошек, однако в современной классификации непосредственно к кошкам относятся лишь некоторые малые виды, обитающие в Евразии и Африке, сообщает "Википедия".

Как понять что коту жарко?

Есть некоторые признаки поведения котов, когда вам следует немедленно обратиться к ветеринару:

беспокойство,

чрезмерная одышка,

вялость,

повышенное слюноотделение

рвота

Чтобы понять, что хочет сейчас ваш любимец или же заметить симптомы перегрева на ранней стадии, необходимо внимательно наблюдать за кошкой.

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