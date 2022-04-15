"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера Москва

Погиб командир ракетного крейсера "Москва" Антон Куприн / соцсети

В Черном море после потопления ракетного крейсера Москва, который был подбит вечером 13 апреля, погиб капитан флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн.

Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Позже журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Минобороны РФ подтвердило смерть капитана Куприны.

Известно, что капитан 1 ранга Антон Куприн погиб после в результате взрыва и пожара на ракетном крейсере "Москва".

"Капитан 1 ранга, командир крейсера "Москва" — Куприн Антон Валерьевич — погиб во время взрыва и пожара на борту бывшего флагмана Черноморского флота РФ. Не скорбим", - сообщил Геращенко в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Антон Куприн с другими моряками ЧМФ РФ участвовал в нападении на остров Змеиный и угрожал украинским военнослужащим ликвидацией.

Сообщается, что капитан Антон Куприн отдавал приказы на обстрел крылатыми ракетами украинских городов.

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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