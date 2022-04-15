Крейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войну

Крейсера "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" / скриншот с видео

Российские пропагандисты начали истерить из-за того, что ВСУ уничтожили флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва".

В эфире у пропагандистки Ольги Скабеевой они срывали голоса, требуя "начать войну против Украины". Фрагмент беснования пропагандистов появился в сети.

Экс-депутат Госдумы Владимир Бортко начал кричать, что это повод объявить войну Украине.

"Крейсер "Москва" – это абсолютный повод для войны. Это флагман наш! И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка. Но какая? Здесь нужно придумать", - негодует Бортко.

Он также заявил о том, что в Украине "гибнут наши мальчики", жизни которых вдруг стали в России "очень важны". Пропагандисты также продолжают убеждать себя в том, что Россия победит.

В ходе "беседы" пропагандисты так и не признали, что "Москву" потопили именно ВСУ - в ход снова пошли сказки о "возгорании", "детонации боекомплекта" и "целом экипаже".

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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