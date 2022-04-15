УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Крейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войну

15 апреля 2022, 12:19

Скабеева и компания закатили истерику из-за потери флагмана Черноморского флота.

Крейсера "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" / скриншот с видео

Российские пропагандисты начали истерить из-за того, что ВСУ уничтожили флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва".

В эфире у пропагандистки Ольги Скабеевой они срывали голоса, требуя "начать войну против Украины". Фрагмент беснования пропагандистов появился в сети.

Экс-депутат Госдумы Владимир Бортко начал кричать, что это повод объявить войну Украине.

"Крейсер "Москва" – это абсолютный повод для войны. Это флагман наш! И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка. Но какая? Здесь нужно придумать", - негодует Бортко.

Он также заявил о том, что в Украине "гибнут наши мальчики", жизни которых вдруг стали в России "очень важны". Пропагандисты также продолжают убеждать себя в том, что Россия победит.

В ходе "беседы" пропагандисты так и не признали, что "Москву" потопили именно ВСУ - в ход снова пошли сказки о "возгорании", "детонации боекомплекта" и "целом экипаже".

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

Читайте также:

viber
война в Украине Ольга Скабеева пропаганда крейсер Москва
Реклама
Популярное
Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Конфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в маеКонфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в мае Пришла в себя: Лорак отменила все концерты в России и сбежала в ЕвропуПришла в себя: Лорак отменила все концерты в России и сбежала в Европу 9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьС пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить
Поддержите Главред

Последние новости

12:37

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в беду

12:34

Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцамВидео

12:21

Перешли на новый уровень "зачистки": в Мариуполе россияне начали эксгумацию погибшихВидео

12:19

Крейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войнуВидео

12:00

Гороскоп на завтра, 16 апреля 2022: Львам – вещие сны, Девам – разочарование, Весам – ревность

Реклама
11:59

ОП о восстановлении Житомирщины: устанавливают окна, чинят крыши, открыли временные переправы

11:58

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:50

"Как во время чеченской войны": оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую областьВидео

11:40

"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве"

11:27

Ядерное оружие – последний ход Путина: в МВД объяснили заявления из РоссииВидео

11:25

Потеря крейсера "Москва" может заставить Путина пересмотреть морскую позицию РФ – разведка БританииВидео

11:12

Ядерный удар по Украине станет окончательным поражением Путинамнение

10:29

ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов

10:18

Допрашивали, избивали и издевались: капеллан поехал с миссией на остров Змеиный, но попал в плен к РФ

10:17

Путин - военный преступник, но переговоры необходимы: Зеленский назвал сценарии окончания войныВидео

09:46

"Я бы не уехал, даже если бы не был президентом": Зеленский объяснил, почему остался в КиевеВидео

09:20

"Мы больше не семья": жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила о разрыве с певцом

09:16

После "Москвы" флоту РФ нужно срочно бежать с Черного морямнение

09:03

Драгоценности не влезли в два авто: Оксана Марченко вывезла за границу все самое ценное – ГБРВидео

08:59

Путин начал войну, потому что руководствовался амбициями и обидой на Запад – директор ЦРУ

Реклама
08:36

Уникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреля

08:20

"Жену и двоих детей расстреляли у меня на глазах": оккупанты жестоко убили под Бучей целую семью

08:00

"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

08:00

"Россияне бросили бомбу на место эвакуации": семья из Макарова рассказала об ужасах войны

07:44

У них еще жив миф о "мощи России": посол объяснил, почему Германия не предоставляла Украине оружиеВидео

07:03

Сокрушение "Москвы" поставило под удар весь Черноморский флот и сделало его уязвимым – The TelegraphВидео

06:44

Сам уничтожил 12 оккупантов и экипаж БТР: житель Киевщины героически выступил против врага

06:29

Запад сделал России последнее предупреждениемнение

06:05

"Сильные мира сего" в первый день войны советовали нам фактически сдаться тирании – ЗеленскийВидео

05:38

РФ имеет возможности нанести удар по Киеву: в Пентагоне оценили уровень угрозыВидео

05:30

Украина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политологВидео

05:13

Орки обворовали отделение полиции в ЧАЭС и шлют добытые "подарки" матерям

04:45

Что есть при диарее: эти продукты могут помочьВидео

04:05

Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине

03:38

Тука рассказал, является ли отступление войск оккупантов от Киева окончательным

03:08

"Будет как с запуском спутников на батуте": Тука объяснил, почему экономика РФ выдерживает санкции

02:41

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 апреля: Овнам – счастливый случай, Девам – неприятности

02:10

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

01:30

Путин и Си Цзиньпин "порешали" еще на Олимпиаде: Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне

01:29

Превращение в подлодку: Сеть взорвалась шутками после уничтожения крейсера МоскваФотоВидео

Реклама
00:38

Перемололи десяти орков вместе с техникой: ВСУ мощно ударили на востокеВидео

00:32

Украина стала героем для всего свободного мира - Зеленский

14 апреля, четверг
23:58

Военный эксперт пояснил, как утрата крейсера "Москва" ударит по оккупантамВидео

23:53

ВСУ устроили рашистам Цусиму: Арестович о потере РФ крейсера МоскваВидео

23:46

Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробностиВидео

23:03

В ЦРУ высказались о возможности применения Россией опасного химоружия

23:00

Крейсер Москва ушел на дно: в РФ признали потерю подбитого ВСУ флагмана ЧФВидео

22:14

Орки вошли в Олешки под Херсоном и вывесили российский флаг

21:53

Байден заявил о готовности лично поехать с визитом в УкраинуВидео

21:42

Главу МИД Италии угрожали убить из-за поддержки Украины в войнеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять