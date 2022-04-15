Потеря крейсера "Москва" может заставить Путина пересмотреть морскую позицию РФ – разведка Британии

Потеря крейсера "Москва" может заставить Путина пересмотреть морскую позицию РФ – британская разведка/ mil.ru

В Минобороны Британии заявили, что Россия после потери своего крейсера "Москва"может пересмотреть морскую позицию в Черном море. Об этом в ведомстве отметили на своей странице в Twitter.

"Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину уничтожены два ключевых военно-морских объекта, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что "Москва" выполняла роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Корабль был одним из трех крейсеров класса "Слава" во флоте России. Его ввели в эксплуатацию в 1979 году. В 2021 году судно вернулось на службу после того, как на нем провели большой ремонт.

Напомним, именно этот корабль в начале широкомасштабного вторжения России расстреливал украинские позиции на острове Змеиный, и именно его украинские военные, которые защищали остров, отправили по всему известному курсу.

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

Кроме этого, благодаря уничтожению судна Черноморский флот РФ обеднел на 16 крылатых ракет Калибр. Суммарное количество таких боеприпасов снизилось с 72 до 56.

Как потеря крейсера "Москва" ударит по России

Военный эксперт и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что затопление крейсера "Москва" – это мощная и одновременно символическая победа. По его словам, теперь корабли РФ будут не так близко к украинским берегам и как минимум могут прекратить практиковать артиллерийские обстрелы.

В то же время, по словам Белескова, основная проблема для Украины сейчас ‒ те корабли и подводные лодки, с которых оккупанты стреляют ракетами по нашему государству.

В то же время журналисты британского издания The Telegraph в своем материале написали, что сокрушение крейсера "Москва" стало серьезным ударом для российского Черноморского флота. Отныне нет единственного судна во флоте РФ, которое было оснащено системой противовоздушной обороны С-300 большого радиуса действия. При этом украинская ракета Нептун, которая способна поражать цели на расстоянии до 300 километров, заслуживает уважения, считают журналисты.

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