Военный эксперт пояснил, как утрата крейсера "Москва" ударит по оккупантам

Ракетный крейсер "Москва" / Википедия

Вчерашний успех украинских войск, которым удалось при помощи ракетного удара нанести серьезные повреждения ракетному крейсеру "Москва" (Черноморский флот оккупантов) имеет важное значение в контексте украино-российской войны ‒ но в большей степени символическое. Об этом рассказал в эфире Радио НВ Николай Белесков военный эксперт и аналитик Национального института стратегических исследований.

"Я могу сказать, что мы видим примеры, почему нужно инвестировать в управляемое ракетное вооружение с соответствующей дальностью, и не только для морских целей, потому что Нептун — это исключительно морская история, но и для наземных целей. Конечно, это мощная символическая победа, это символ того, что наш оборонно-промышленный комплекс имеет соответствующий потенциал, потому что это разработка, созданная уже с начала российско-украинской войны. И конечно, теперь российские корабли будут не так близко к украинским берегам, как минимум артиллерийские обстрелы они уже, пожалуй, точно не будут практиковать. Поэтому это важное дело по многим причинам, но опять же, конечно, хотелось бы больше таких вещей", ‒ говорит он.

Белесков говорит о том, что основная проблема сейчас для Украины ‒ те корабли и подводные лодки, с которых оккупанты стреляют ракетами по Украине.

"На самом деле "Москва" ‒ устаревший крейсер, это советская система, созданная для борьбы с авианосцами, авианосцев у Украины нет. Для нас основная проблема сейчас — те корабли, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Это фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки. Вот если бы их можно было уничтожить, тогда бы угроза нанесения ударов морскими платформами уменьшилась бы. Это такой обломок советского флота, очень красивый, но его функциональность, его релевантность, особенно с точки зрения действий в Черном море, была сомнительной", ‒ подытожил эксперт.

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Напомним, накануне, 13 апреля, на российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль ракет украинского ПТРК Нептун.

Крейсеру были нанесены значительные повреждения. Корабль находился в 25 милях от острова Змеиный и утратил ход.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что корабль Москва затонул. Он назвал такую ситуацию крупнейшим поражением ЧФ РФ со времен Второй мировой войны.

В Минобороны РФ подтвердили сведения, согласно которым крейсер Москва был серьезно поврежден. Там сообщили, что в результате пожара произошла детонация боезапаса, а корабль "завалился на борт".

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