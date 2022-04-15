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Сокрушение "Москвы" поставило под удар весь Черноморский флот и сделало его уязвимым – The Telegraph

15 апреля 2022, 07:03

Украинская ракета Нептун, которая способна поражать цели на расстоянии до 300 километров, заслуживает уважения, полагают журналисты.

Ракетный крейсер Москва
Ракетный крейсер Москва затонул 14 апреля в результате повреждений после ракетного удара ВСУ / Фото Википедия

Фатальный удар по крейсеру "Москва" подразумевает не только символическое, но и оперативное значение. Черноморский флот РФ без флагманского корабля станет намного более уязвимым для ракет и БПЛА. Это было единственное судно во флоте, оснащенное ПВО в виде С-300 с высокой дальностью. Операции по высадке морского десанта теперь подвержены риску. Заменить корабль нельзя, поскольку Турция закрыла доступ к проливам в Черном море в условиях войны России против Украины. Отдельного уважения заслуживает и украинская ракета Нептун, продемонстрировавшая эффективную работу в поражении целей.

Журналисты британского издания The Telegraph в своем материале пишут, что сокрушение крейсера "Москва" стало серьезным ударом для российского Черноморского флота. Теперь нет единственного судна во флоте РФ, который был оснащен системой противовоздушной обороны С-300 большого радиуса действия.Читайте также"Москва" – не первая жертва Нептуна: крылатыми ракетами уже били по кораблю Адмирал Эссен – Турчинов

Они указывают, что флагманский корабль выполнял работу по воздушному прикрытию других военных крейсеров РФ в ходе военных операций, среди которых береговые бомбардировки и высадка морского десанта. Теперь, когда нет "Москвы", флоту не хватает судов с таким же комплексом ПВО. Десантные операции будут сопровождаться более серьезными рисками.

Впрочем, у России есть подобные корабли в виде двух крейсеров класса "Слава" в Восточном Средиземноморье. Но заменить "Москву" им не удастся" – Турция закрыла проливы в Черном море на время войны России против Украины.

Украинская ракета Нептун заслуживает уважения

Британцы также акцентировали внимание на том, что противокорабельная система Нептун, при помощи которой военные Украины нанесли мощный удар по российскому судну, заслуживает уважения. Противокорабельная крылатая ракета Р-360, которую запускает Нептун, происходит от советской Х-35. Ракета может поражать цели на расстоянии до 300 километров и летать на такой высоте над уровнем моря, которая не позволит радиолокационной системе ее обнаружить.

Подчеркивается, что ракета может использовать GPS-наводку наряду с инерционной наводкой для повышения своей точности, а также бортовую радиолокационную ГСН (головку самонаведения), чтобы обнаружить цели на этапах непосредственно перед ударом.

Удар ВСУ по российскому крейсеру "Москва"

Пожар на крейсере Черноморского флота РФ "Москва" случился еще 13 апреля. Предварительно и неофициально стало известно, что причина возгорания – попадание в корабль двух ракет украинского ПТРК Нептун.

Крейсеру были нанесены серьезные повреждения, в результате которых корабль, который находился в 25 милях от острова Змеиный, утратил ход.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль "Москва" затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

В Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру "Москва" удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля "Москва" доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

Поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер "Москва" затонул.

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

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