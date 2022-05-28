Ситуация на фронте может резко измениться с 15 июня: Арестович дал новый прогноз

Арестович войска / Коллаж УНИАН

Ситуация на фронтах может резко начать меняться в украинскую сторону после 15 июня. Как заявил советника главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE, на середину следующего месяца запланирована очередная встреча министров обороны НАТО по Украине.

По его словам, на сегодня часть американских вооружений уже перебрасывается кораблями, то есть уже пошли системные поставки.

"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе, что у нас будет 15-16 июня, когда (министр обороны, - ред.) Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что после 15 июня ситуация резко может начать меняться в украинскую сторону.

"Они (российские войска, - ред.) попытаются как раз до 15-20 июня достичь каких-то результатов, потому что дальше ситуация начнется меняться очень сильно. Это не буде немедленно, но будут приняты решения, которые показывают перспективу", - добавил Арестович.

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Украина готова ударить по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в апреле заявлял, что Украина готова ударить нанести удар по Крымскому мосту. Данная эстакада используется врагом для переброски подкрепления своим военным подразделениям.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ разразился заявлением, согласно которому слова Данилова о готовности Киева ударить по Крымскому мосту якобы являются "анонсом теракта". Москва, мол, намерена провести "правовую проверку" с целью "последующего наказания".

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