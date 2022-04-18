Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в Буче

Владимир Путин / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейская".

Известно, что военные именно этой части устроили геноцид украинцев в Буче.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Присвоить 64 отдельной мотострелковой бригаде "почетное" звание "гвардейская", - говорится в указе главы Кремля.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

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Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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