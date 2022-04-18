УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в Буче

18 апреля 2022, 18:48

Бригада является подразделением в составе 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Хабаровском крае.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейская".

Известно, что военные именно этой части устроили геноцид украинцев в Буче.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Присвоить 64 отдельной мотострелковой бригаде "почетное" звание "гвардейская", - говорится в указе главы Кремля.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Читайте также"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в Буче

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Читайте также:

viber
Буча Владимир Путин Бучанская резня
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 17 апреля 2022: Ракам – исполнение желаний, Львам – сплетни, Скорпионам – деньгиГороскоп на завтра, 17 апреля 2022: Ракам – исполнение желаний, Львам – сплетни, Скорпионам – деньги Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Нужно эвакуироваться: каким городам грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп для УкраиныНужно эвакуироваться: каким городам грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп для Украины "Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой Запад сделал России последнее предупреждениеЗапад сделал России последнее предупреждение
Поддержите Главред

Последние новости

18:49

Орков смешали с землей: на Николаевщине десантники спасли от расстрела местных жителей

18:48

Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в БучеВидео

18:48

Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным

18:24

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУВидео

18:19

Виталий Портников. Лукашенко отползает от ПутинаВидеоблоги

Реклама
18:18

Отказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно Россиимнение

18:16

Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото

18:12

"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в УкраинеВидео

18:06

"Моложе и красивее": Пугачева показала, насколько ей лучше живется вне России

17:50

Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic CouncilВидео

17:42

У Зеленского объяснили, для чего хотят обмена МедведчукаВидео

17:32

Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

17:16

Украинцев оставили без дополнительных выходных: какие дни в апреле и мае - рабочиеВидео

16:58

Оставил возле себя тех, у кого "руки короткие": журналист объяснил, когда приспешники уберут ПутинаВидео

16:54

Что делают ведущие 1+1 во время войны с РФ: Осадчая ищет пропавших, а Витвицкая организует концертыВидео

16:48

Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под ИзюмомВидео

16:41

Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзоммнение

16:33

Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других странВидео

16:29

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовВидео

16:17

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

Реклама
15:55

Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

15:53

В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"Видео

15:47

Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по ЛьвовуВидео

15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

15:03

"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФВидео

14:46

"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

14:37

Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

14:36

Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюВидео

14:05

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

14:02

Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

13:47

"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"Видео

13:38

"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

13:27

Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в Россиимнение

13:14

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:12

Медведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в МариуполеВидео

13:07

"Ни грамма сострадания": эксперт объяснил, почему нельзя сочувствовать родным оккупантов

Реклама
12:36

Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 апреля 2022: Близнецам – удача, Козерогам – козни недругов

12:22

На Житомирской трассе вблизи Стоянки открыли движение временной переправой – Кубраков

12:11

Ракеты внезапно поменяли направление: львовский депутат сообщил, куда целились оккупанты

12:03

Полковник РФ заблудился на "учениях" в Украине и вернулся домой "двухсотым"Видео

11:54

Тодоренко поддержала Украину? Ведущая сообщила о ссорах в семье из-за политики

11:32

В освобожденных районах Житомирщины разминировали 8 населенных пунктов – Тимошенко

11:25

Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

11:18

Психолог рассказала, как бороться с чрезмерным волнением

11:17

Российский пропагандист доказал, что РФ бьет по жилым домам МариуполяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять