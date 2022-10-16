Нужно успеть купить к зиме: в Украине стремительно растут цены на консервы

Цены на консервы / pixabay

Цены на продукты в Украине рекордно растут. Как сообщают эксперты, особенно активизировался спрос на консервированную продукцию.

Как сообщает Минфин, цены на консервы только по сравнению с сентябрем выросли так, как ранее, до войны, не вырастали за целый год. Рекордсменами в этой гонке удорожания стали шпроты в масле.

Сообщается, что продуктовый ажиотаж усилился после массированной ракетной атаки на объекты украинской инфраструктуры.

На этом фоне резко вырос спрос на продукты длительного хранения, которые не требуют дополнительного приготовления. Из-за этого консервы активно растут в цене.

Консервированные зеленый горошек, кукуруза, кабачковая икра и огурцы по сравнению с сентябрем выросли в цене в среднем на 3,85%. За полмесяца стоимость 500 граммов такой продукции выросла в среднем до 82,70 грн. Это почти на 6,5% выше, чем было в сентябре.

Вторую позицию по темпам удорожания занимает кабачковая икра, которая выросла в цене почти на 4,5%. Средняя стоимость одной баночки икры составляет 45,28 гривны.

Рекордсменами стали рыбные консервы. Цены на них в среднем выросли на 7,74%.Безусловным лидером подорожания стали шпроты в масле. Всего за месяц их цена поднялась на 16,56%.

Сейчас средняя стоимость баночки шпротов составляет 71,51 гривны.

При этом сардины даже немного подешевели, а стоимость бычков в томате осталась на прежнем уровне.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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