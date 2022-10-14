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Срочно запасаемся к зиме: в Украине резко взлетели цены на овощи

14 октября 2022, 19:01

Помидоры, огурцы и перец бьют все рекорды. Только за неделю подорожали на несколько процентов.

Цены на продукты, цены на овощи,
Цены на продукты / goodfon.ru, pixabay

Цены на продукты в Украине взлетели с начала осени. Уже в октябре значительно подорожали овощи.

Как свидетельствуют данные портала Минфин, цены на огурцы, помидоры и перец на полках супермаркетов взлетели почти вдвое.

В частности, средняя стоимость огурцов повысилась с 66,23 грн/кг до 72,99 грн/кг.

Гладкие огурцы подорожали с 70,79 грн/кг до 92,35 грн/кг.

цены на помидоры

Ценник на красные помидоры взлетел с 58,76 грн/кг до 71,45 грн/кг, розовые набрали в цене с 63,08 грн/кг до 95,45 грн/кг.

А вот помидоры сливка подорожали с 59,51 грн/кг до 109,76 грн/кг.

цены на огурцы

Болгарский желтый перец в среднем подорожал с 123,68 грн/кг до 142,60 грн/кг.

цены на перец

Почему подорожали овощи

Экономист Олег Пендзин говорит, что потребительская корзина украинца продолжает дорожать. В частности, овощи выросли в цене в 2,5 раза. И прежде всего, на цены влияют новые реалии, в которых находится Украина.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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