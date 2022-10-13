Рекордное подорожание: цены на продукты в Украине взлетят

Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты с начала 2023 года выросли на четверть. Как говорит экономист Олег Пендзин, к концу года продукты подорожают еще на 7–10%. По его словам, с начала этого года стоимость продовольственной корзины выросла на 25%. Больше всего подорожали овощи – почти в два раза.

"Это в первую очередь борщевой набор: лук, морковь, свекла, капуста. Меньше всего подскочил в цене картофель - на 10-12%. То же касается и фруктов, они тоже подорожали почти в два раза", - говорит Пендзин, передает УНН.

На сколько подорожали другие продукты питания:

хлеб и хлебопродукты подорожали как минимум на 30%,

молоко - 20%,

сахар - 19%,

мясо - примерно на 20%.

"Сейчас паникуют по поводу удорожания яиц. Но в начале года они стоили около 37 грн за десяток, сегодня — в среднем 48 грн за десяток. То есть стоимость увеличилась примерно на 17-18%, это притом что продовольственная корзина в целом - на 25%. В период апрель-июнь яйцо было дешевле, чем в начале года. И уже с самой низкой за этот год цены она начала расти. Но 70% стоимости яйца - это комбикорм. А комбикорм - это кукуруза, которая сейчас сильно подскочила в цене. Поэтому я думаю, что яйцо будет расти в цене и далее", - отметил Пендзин.

Какие продукты подорожают в Украине

Экономист прогнозирует, что к концу года цены на продукты поднимутся еще на 7-10%.

Кроме яиц, будут дорожать овощи с фруктами, традиционно дорожающими после сбора урожая. Также будет увеличиваться стоимость хлебобулочных изделий и круп, так как эта категория продовольствия будет производиться из нового урожая, который является более дорогим.

Что касается мяса, то будет дорожать курятина. Говядину и свинину украинцы потребляют меньше, так что заметного роста цен на них не прогнозируется.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Читайте также: