В Украине рухнут цены на яйца: когда ждать резкого снижения

Из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство целый ряд предприятий.
Цены на яйца в Украине побила все рекорды. Только десяток яиц стоит от 60 гривен. Эксперты отмечают, что стоимость яиц с лета подскочила почти в два раза.
В Министерстве аграрной политики отмечают, что к началу полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составила около 35 грн.
В мае-июне цена на них упала ниже себестоимости – до 16,5-17 грн. В июле-августе она несколько выровнялась, но все же оставалась на уровне себестоимости и составила 25,5-26 грн.
В сентябре она начала снова расти, в течение месяца вернувшись и даже достигнув довоенной отметки в 30 грн. В октябре она увеличилась по сравнению с сентябрем еще на 23,5%.
Почему подорожали яйца
Цены росли по нескольким причинам. Летом куры лучше несутся и есть много продукции.
Во-вторых, из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство целый ряд предприятий.
В-третьих, из-за стремительного падения цен летом ниже себестоимости в Украине резко сократилось поголовье кур, которое пока не восстановилось в необходимом количестве. Также, в условиях войны была частично приостановлена инкубация яйца для получения молодняка птицы.
Когда цены на яйца рухнут
Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий прогнозирует, что уже в конце октября - начале ноября цена пойдет на убыль.
По его словам, в конце октября стоимость яиц выйдет на довоенный уровень.
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
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