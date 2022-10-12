В Украине рухнут цены на яйца: когда ждать резкого снижения

Цены на яйца в Украине / УНИАН, pixabay

Цены на яйца в Украине побила все рекорды. Только десяток яиц стоит от 60 гривен. Эксперты отмечают, что стоимость яиц с лета подскочила почти в два раза.

В Министерстве аграрной политики отмечают, что к началу полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составила около 35 грн.

В мае-июне цена на них упала ниже себестоимости – до 16,5-17 грн. В июле-августе она несколько выровнялась, но все же оставалась на уровне себестоимости и составила 25,5-26 грн.

В сентябре она начала снова расти, в течение месяца вернувшись и даже достигнув довоенной отметки в 30 грн. В октябре она увеличилась по сравнению с сентябрем еще на 23,5%.

Почему подорожали яйца

Цены росли по нескольким причинам. Летом куры лучше несутся и есть много продукции.

Во-вторых, из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство целый ряд предприятий.

В-третьих, из-за стремительного падения цен летом ниже себестоимости в Украине резко сократилось поголовье кур, которое пока не восстановилось в необходимом количестве. Также, в условиях войны была частично приостановлена ​​инкубация яйца для получения молодняка птицы.

Когда цены на яйца рухнут

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий прогнозирует, что уже в конце октября - начале ноября цена пойдет на убыль.

По его словам, в конце октября стоимость яиц выйдет на довоенный уровень.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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