"Гарантированный проигрыш": Фесенко рассказал, какие страны готовы воевать за Путина

Лукашенко может оказаться единственным военным союзником Путина, но и это возможно лишь в крайнем случае, считает эксперт.
Единственная страна, которая могла бы воевать в Украине на стороне Путина - это Беларусь, но и она открыто вступит в войну лишь в крайнем случае. Такое мнение в интервью Главреду озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Лукашенко - не очень умный, но он хитрый. И у него животное предчувствие. В начале войны участие Беларуси в войне не было очень нужным Путину, потому что он думал, что сам ее выиграет. Но если бы Путин взял Киев, то, с высокой долей вероятности, Лукашенко тоже вступил бы в войну. А зачем это Лукашенко, если Путин проиграет? Я не вижу смысла, потому что для него это - гарантированный проигрыш и потеря власти", - убежден Фесенко.
По его мнению, единственный сценарий, при котором возможно участие Беларуси в войне - это наступление российских войск с участием белорусских с севера Украины.
"Но это должны делать российские войска, а сейчас им боеспособных войск не хватает, почему они и вынуждены отступать на юге. На востоке они уже в значительной степени стабилизировали ситуацию за счет мобилизации - Путин сейчас делает ставку именно на нее. Но никто другой вступать в войну на стороне Путина не будет", - отметил эксперт.
Как сообщал Главред, на территорию Беларуси прибыли первые эшелоны с российскими военными. Речь идет о солдатах, которые входят в состав совместной группировки войск Союзного государства Москвы и Минска.
Также российские СМИ писали о том, что Владимир Путин продвигает идею переговоров для якобы достижения перемирия. Однако настоящая его цель - подготовка нового наступления на Украину. Хозяин Кремля хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями на Донбассе, и "вообще не хочет обсуждать Крым".
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