Украина получила 2 млрд долларов грантовой помощи от США: куда направят средства

Это уже второй транш из гранта общим размером 4,5 млрд долларов США.

Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США / УНИАН

В сосударственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что это уже второй транш из гранта общим размером 4,5 млрд долларов США. Средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Как пояснили в Минфине, привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"С первых дней преступного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас на всех возможных направлениях, в том числе предоставляя финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь является чрезвычайно важной, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, а еще и не увеличивает дальнейшее долговая нагрузка на госбюджет", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В общем, после начала полномасштабного вторжения РФ, Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 12 млрд долларов США в форме грантов, добавили в Минфине. Таким образом, США являются крупнейшим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Финансовая помощь Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он. Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

Впоследствии страны Европейского Союза, несмотря на вето Венгрии, согласовали предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период. При этом государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

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