Рада приняла бюджет на 2023 год: что важно знать каждому украинцу

Верховная Рада / скриншот, pixabay

В четверг, 3 ноября, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Документ в целом поддержали 295 депутатов.

В документе отмечается, что доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 329,3 млрд гривен, в том числе общего фонда 1 трлн 173,1 млрд гривен, специального фонда 156,1 млрд гривен.

Расходы составят 2 трлн 580,7 млрд гривен, в том числе общего фонда 2 трлн 296,5 млрд гривен, специального фонда 284,2 млрд. гривен.

Предельный размер дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд гривен.

Законом определено, что на 31 декабря 2023 предельный объем государственного долга будет составлять 6 трлн 422,7 млрд гривен и превысит номинальный ВВП.

Как голосовали за госбюджет 2023 / t.me/oleksiihoncharenko/27602

Курс доллара на 2023 год

Кабмин заложил в госбюджет на 2023 год курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год.

Таким образом доллар может подорожать примерно на 10 гривен. В 2022 году средний курс будет 32,3 гривен.

Прогнозируется, что до конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен.

Пенсии в 2023 году, прожиточный минимум и зарплаты

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц вставлен в размере 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет - 2272 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2833 гривны;

трудоспособных лиц - 2684 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры - 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) - 2093 гривны.

Документом установлена с 1 января 2023 года минимальная заработная плата:

в месячном размере - 6700 гривен;

в почасовом размере - 40,46 гривны.

Рекордные расходы на безопасность и оборону

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону в 2023 году составляет 1 трлн 141,1 млрд гривен (общий фонд - 1 трлн 6,1 млрд гривен специальный фонд - 115,0 млрд гривен, государственные гарантии - до 20 млрд гривен) или 18,2% ВВП.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект 8126), предусматривающий увеличение военных расходов на 387 млрд грн.

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