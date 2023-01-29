"Россия – никто и звать ее никак": аналитик объяснил цели США в войне в Украине

США хотят, чтобы агрессия со стороны России прекратилась, и эта страна заняла то место в мире, которое заслуживает.

Александр Кочетков назвал цели США в войне в Украине / Фото УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков объяснил в интервью Главреду, какие цели относительно России преследуют США в войне, которую Кремль развязал на территории Украины.

"Рассказы о том, что США хотят заставить Россию выступать на их стороне против Китая, – это вымысел тех, кто не в своем уме. Российские пропагандисты выискивают рациональное объяснение собственной неспровоцированной агрессии: то на них напали, то их хотят использовать против Китая, то кто-то посягает на их полезные ископаемые, то кто-то хочет захватить их территории. В современном мире не нужны ни территории, ни полезные ископаемые – сегодня превыше всего ценятся стабильность, обязательность, прозрачность и предсказуемость в отношениях, а также общая работа над общемировыми проблемами", - сказал Кочетков.

По словам аналитика, США хотят, чтобы агрессия со стороны России прекратилась, и эта страна заняла то место в мире, которое заслуживает. При этом, экономические возможности РФ невелики - 3,2% мирового ВВП в лучшие времена, причем половину этих денег составляли деньги за энергоносители, а не высокотехнологическая продукция.

"Одним словом, Россия – никто и звать ее никак. И не с ней лидерам ведущих стран говорить о судьбах мира. России лучше заниматься своими проблемами, газифицировать села среди Сибири, например. Вот чего хотят от России США", - сказал Кочетков.

Аналитик добавил, что США хотят, чтобы Россия прекратила угрожать миру ядерным апокалипсисом.

"Нужно, чтобы Россия стала предсказуемой и неагрессивной. Наилучший вариант, о котором мечтают Штаты – сценарий распада России по примеру Советского Союза. Речь идет о постепенном распаде под контролем мирового сообщества, а для этого сначала нужно, чтобы у России возникли экономические сложности в связи с военным поражением, чтобы она отказалась от ядерного оружия и распалась на 20 с лишним кусков. Вот чего хотели бы США", - объяснил он.

Кочетков уточнил, что нет алгоритма реализации этого плана.

"Украина находится на острие того инструмента, с помощью которого реализуется эта цель относительно России, потому нам сложнее, чем другим", - добавил он.

Как сообщал Главред, эксперт и полковник запаса Олег Жданов прогнозирует, что при пессимистическом сценарии война может затянуться еще как минимум на год. Владимир Путин пока способен вести некую войну затяжного характера.

Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Запад сегодня не готов к полному разгрому Российской Федерации. Как отметил генерал, у России сверхмощный ядерный потенциал, который может угрожать всему миру.

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