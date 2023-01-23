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Генерал Маломуж рассказал, почему Запад панически боится полного разгрома России

23 января 2023, 21:09
Генерал подчеркнул, что у России сверхмощный ядерный потенциал, который может угрожать всему миру.
Генерал Маломуж рассказал, почему Запад панически боится полного разгрома России
Маломуж рассказал, почему Запад боится развала РФ / Главред

Запад сегодня не готов к полному разгрому Российской Федерации. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил генерал, у России сверхмощный ядерный потенциал, который может угрожать всему миру. Мол, попадание отдельных сегментов ядерных зарядов в различные образования, которые появятся в процессе распада РФ, приведут к неконтролируемой ситуации в мире и, возможно, региональным или глобальным ядерным катастрофам.

"Этого очень боится Запад. Поэтому он будет стараться, чтобы на переходный этап к власти в России пришел временный режим, который будет контролировать все эти ресурсы, а в перспективе пойдет на демократические преобразования, демилитаризацию и, возможно, формирование предпосылок для проведения демократических выборов", - отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба – в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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Николай Маломуж война России и Украины развал россии
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