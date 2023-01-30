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"Ничего не запрещено": Макрон заговорил о передаче авиации Украине

30 января 2023, 21:56
Президент Франции заявил, что военная помощь Украине не является той, которая может привести к эскалации на фронте.
Макрон, F-16
Макрон заговорил о передаче Украине самолетов / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Украина просит международных партнеров передать боевые самолеты, которые необходимы для уничтожения врага и освобождения нашей земли. Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о передаче Украине таких самолетов. Об этом сообщает BFM TV.

Он акцентировал внимание на том, что в передаче авиации Украине "нет ничего запрещенного". Военная помощь не является той, которая может привести к эскалации на фронте или к "ослаблению французской армии".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", - сказал Макрон.

Истребители F-16 для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова будет предоставить Украине истребители F-16. По словам польского премьера, передача боевых самолетов будет осуществляться, скорее всего, в координации со странами-партнерами по Североатлантическому альянсу.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что на следующей встрече в Рамштайне, которая запланирована на середину февраля, будет рассматриваться вопрос передачи Украине боевых самолетов и вертолетов. По его мнению, Киеву, вероятно, дадут среднюю модификацию истребителя – F-16C/D.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина в будущем намерена полностью заменить парк своих военных самолетов. Вместо старых советских боевых машин ВС планируют закупить F-16. Могут создать минимум 5 воздушных бригад.

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