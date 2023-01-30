Когда Украина получит F-16 и сколько их нужно, чтобы ВСУ наступали: Свитан сделал прогноз

Украина в прошлом году выделила 100$ млн на переобучение пилотов управлять F-16, после чего сразу началась подготовка наших специалистов, сказал Роман Свитан.

Украина весной получит истребители F-16 - Свитан / Коллаж United States Air Force, скриншот YouTube

Украина весной должна получить истребители F-16 от западных партнеров. Подготовка украинских специалистов управлять боевыми самолетами началась еще в прошлом году. Войскам для реализации наступательных действий в сторону Азовского побережья понадобится 24 истребителя. Об этом заявил военный летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что военная техника, которую Киев получит от Запада, нуждается в прикрытии авиации. Чтобы пойти в наступление в направлении Азовского побережья украинским войскам нужно будет две эскадрильи по 12 самолетов.

"Получение всех этих танков позволит сформировать примерно два корпуса – как раз столько и нужно для того, чтобы выполнить наступательные действия в сторону Азовского побережья. Корпус может прикрывать одна эскадрилья F-16. Понадобится минимум две эскадрильи-авиабригады. В каждой их эскадрилье – по 12 самолетов. В сумме – 24 истребителя", - отметил Свитан.

По его словам, подготовка украинских пилотов управлять F-16 началась уже давно. Чтобы переучить специалиста на другой самолет такого же типа нужно 3-6 месяцев.

"В прошлом году было выделено 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями F-16. У стран-партнеров деньги на полке долго не лежат, поэтому сразу началась подготовка наших пилотов и переобучение. Летчиков 1-2 класса можно переучить на управление новым видом самолета. Причем, на любой тип – главное, чтобы самолет был однотипным. Таким образом, пилотов, которые управляют МиГ-29 и Су-27, за три месяца – максимум за полгода, можно переучить на управление F-16", - объяснил Свитан.

Согласно его прогнозам, истребители F-16 будут в Украине уже этой весной вместе с зенитными ракетными системами Patriot.

"Поэтому, я думаю, самолеты F-16 будут в Украине сразу после того, как у нас будет развернута зенитно-ракетная система Patriot. Она в обязательном порядке нужна для прикрытия аэродромов. ЗРК Patriot и F-16 будут работать в паре и прикрывать друг друга: с F-16 можно запускать ракеты по наземным целям противника и ракеты для прикрытия Patriot, а сам Patriot прикроет F-16 на земле. Думаю, весной этого года мы получим эти самолеты вместе с готовыми ПВО", - подчеркнул Роман Свитан.

Истребители F-16 для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова будет предоставить Украине истребители F-16. По словам польского премьера, передача боевых самолетов будет осуществляться, скорее всего, в координации со странами-партнерами по Североатлантическому альянсу.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что на следующей встрече в Рамштайне, которая запланирована на середину февраля, будет рассматриваться вопрос передачи Украине боевых самолетов и вертолетов. По его мнению, Киеву, вероятно, дадут среднюю модификацию истребителя – F-16C/D.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина в будущем намерена полностью заменить парк своих военных самолетов. Вместо старых советских боевых машин ВС планируют закупить F-16. Могут создать минимум 5 воздушных бригад.

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Контрнаступление ВСУ: