Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Награжден Орденом "За заслуги" III степени, он занимался вопросами образования, науки, духовности и национального возрождения.

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Украина прощается с Юрием Гнаткевичем / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

Умер Юрий Гнаткевич, народный депутат Украины I, V и VI созывов, в возрасте 85 лет

Он был известным ученым, кандидатом наук, доцентом и активным общественным деятелем

На 85-м году жизни скончался Юрий Васильевич Гнаткевич - украинский политик, ученый и народный депутат трех созывов. О печальной новости сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", - говорится в сообщении. видео дня

Юрий Гнаткевич был специалистом в области педагогики, имел научную степень кандидата педагогических наук, звание доцента и активно занимался общественной деятельностью. Еще в 1956 году за свою принципиальную гражданскую позицию по защите национального достоинства и свободы Украины он был условно осужден за "антисоветскую агитацию".

За многолетний труд и вклад в развитие государства Гнаткевич получил государственную награду - Орден "За заслуги" III степени.

В стенах украинского парламента он активно занимался вопросами образования, науки, культуры и национальной идентичности.

"Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал ради развития Украины", - добавили в Верховной Раде.

Журналист и член Национального союза журналистов Украины Евгений Букет отметил в Facebook, что последние годы Юрий Гнаткевич мужественно боролся с тяжелым заболеванием.

Церемония прощания с Юрием Васильевичем состоится 27 мая в 14:00 в зале возле крематория на Байковом кладбище.

Юрий Гнаткевич родился 4 апреля 1940 года в селе Добрывода на Ровенщине. Он был членом партии "Батькивщина", ученым и настоящим патриотом, который всю жизнь посвятил служению украинскому народу.

Какие еще депутаты Украины отошли в вечность - детали

Как сообщал Главред, на 58-м году жизни скончался народный депутат Украины Владимир Мороз. В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва от партии Оппозиционная платформа - За жизнь, был членом этой политсилы, а после ее запрета вошел в состав парламентской группы Восстановление Украины.

В то же время глава ОВА рассказал, что умер экс-глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута. Депутат Сергей Хлань считает, якобы Лагуту довели до самоубийства.

Также сообщалось о том, что умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук. Он был избран в Верховную Раду девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88-му округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 года стал членом депутатской группы "Доверие", до этого был внефракционным.

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Что такое Верховная Рада Украины? Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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