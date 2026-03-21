Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря. Она может повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.
С 16 по 19 марта мощность магнитной бури была на низком уровне. Однако уже 20 марта она внезапно выросла до шести баллов.
Ожидается, что 21 марта мощность бури также будет на уровне шести баллов. В то же время 22 марта она станет немного слабее - пять баллов.
По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 1 вспышка класса В. Сообщается, что 21 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 9 солнечных пятен.
"Магнитная буря такой силы может привести к отключению радиосвязи, сбоям в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", - говорится в сообщении.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать во время магнитной бури
Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Вас также заинтересует:
- В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные
- Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных
- Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину.
