Тепло с Балкан идет на Львовщину: когда потеплеет до +17

Балканский циклон обещает во Львовской области настоящее весеннее потепление.

Прогноз погоды на Львовщине на 27 марта / Фото: freepik.com

В пятницу, 27 марта, погоду во Львовской области будет определять теплый сектор циклона с центром над Балканами. День будет солнечным и довольно теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области будет преобладать переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром возможен слабый туман, который может несколько ограничить видимость на автодорогах.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 1 до 6° тепла. Днем мартовское солнце прогреет воздух до комфортных 12-17° тепла.

Ветер будет преобладать северо-восточного направления: ночью его скорость составит 5-10 м/с, а днем он усилится до 9-14 м/с.

Погода во Львове 27 марта

Во Львове пятница также начнется с переменной облачности, а в утренние часы город может окутать слабый туман. Никаких существенных осадков в областном центре не ожидается. Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятных 14-16° тепла.

Погода в Украине 27 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Как сообщал Главред, в Ровенской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью составит +1…+6 °C, днем +12…+17 °C.

Также в Тернопольской области 27 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Кроме того, 27 марта в Житомирской области ожидается настоящее весеннее потепление — температура поднимется до +17…+20°. Погода будет переменной облачности, без осадков.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

