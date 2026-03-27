Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

Руслан Иваненко
27 марта 2026, 17:00
После обеда 27 марта украинские АЗС повысили цены на дизельное топливо и автогаз, обновив тарифы в большинстве сетей.
Цены на дизельное топливо и автогаз выросли / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

После обеда 27 марта на украинских автозаправках зафиксировали повышение цен на дизельное топливо и автогаз, сообщает РБК-Украина.

Сети OKKO и WOG обновили ценники на премиальный дизель. Он подорожал на 1 гривну и теперь стоит 90,99 грн. Евро-дизель прибавил в цене 1 грн – до 87,99 грн. Стоимость газа в этих сетях выросла до 47,99 грн и 47,98 грн соответственно.

Сеть SOCAR оставила цены на утреннем уровне: дизельное топливо NANO Extro – 89,99 грн, газ – 46,98 грн.

В сети "Укрнафта" дизель подорожал на 1 грн (дизельное топливо Energy – 85,99 грн, обычное дизельное топливо – 81,99 грн), автогаз – до 45,99 грн.

Детали цен на АЗС по состоянию на вторую половину дня 27 марта:

OKKO:

  • Бензин Pulls 100 – 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95 – 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро – 74,99 грн
  • Дизельное топливо Pulls – 90,99 грн
  • Дизельное топливо Евро – 87,99 грн
  • Газ – 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100 – 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang) – 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро – 74,99 грн
  • Дизельное топливо Mustang – 90,99 грн
  • Дизельное топливо Евро-5 – 87,99 грн
  • Газ – 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100 – 84,99 грн
  • Бензин NANO 95 – 78,99 грн
  • Бензин А-95 – 74,99 грн
  • Дизельное топливо NANO Extro – 89,99 грн
  • Дизельное топливо NANO – 86,99 грн
  • Газ – 46,98 грн

Укрнафта:

  • Бензин 98 (Energy) – 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy) – 68,99 грн
  • Бензин А-95 – 68,99 грн
  • Бензин А-92 – 65,99 грн
  • Дизельное топливо (Energy) – 85,99 грн
  • Дизельное топливо – 81,99 грн
  • Газ – 45,99 грн
Цены на топливо — новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, в Украине продолжает расти цена на бензин А-95. Так, 24 марта его средняя стоимость составляла 72,04 грн за литр, что на 19 копеек больше по сравнению с предыдущим днем. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшие дни цены могут подняться значительно выше.

Напомним, что дефицита дизельного топлива в Украине нет и не ожидается. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

