Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

Юрий Берендий
14 апреля 2026, 21:56обновлено 14 апреля, 22:28
Президент Украины предупредил о возможности нового комбинированного удара со стороны России в ближайшее время и призвал усилить противовоздушную оборону.
Зеленский предупредил об угрозе ракетного и дронного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, скриншот из видео

Сегодня ночью страна-агрессор Россия может нанести новый комбинированный удар по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером Норвегии в Осло, которую транслировал Офис президента Украины.

"Сегодня ночью может быть очередной российский удар. В небе над Украиной сейчас много "Шахедов". Возможно, будут задействованы и ракеты", — предупредил он.

Зеленский также напомнил, что сегодня, 14 апреля, страна-агрессор Россия нанесла очередной удар по украинским городам, в частности по Днепру. В результате атаки есть погибшие, а около 30 человек получили ранения.

Он выразил соболезнования семьям жертв и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления и обеспечения систем противовоздушной обороны Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 14 апреля российские войска атаковали дронами Черкассы и Черкасский район, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. В результате удара погиб 8-летний мальчик, еще девять человек, среди которых ребенок, были госпитализированы.

По данным Института изучения войны, Россия изменила подход к воздушным атакам, сочетая массированные ночные удары беспилотниками с мощными волнами атак в дневное время. Такая тактика может привести к росту числа жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления.

Ранее сообщалось, что российские войска завершили подготовку к новому масштабному обстрелу Украины. По информации мониторинговых ресурсов, враг накопил значительный запас средств воздушного поражения и уже разместил их на пусковых позициях, а сама атака может произойти в течение ближайших 48 часов.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

