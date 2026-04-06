Швеция передает Украине системы ПВО: Tridon Mk2 сбивает дроны и ракеты

Tridon Mk2 работает при любых погодных условиях, днем и ночью.

Швеция передаст Украине хайтек-истребители "Шахедов"

Швеция передаст Украине хайтек-истребители "Шахедов"

Tridon MK2 – это мобильная система ПВО средней дальности

Украинские Силы обороны получат от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые помогут ПВО Украины в борьбе с российскими "Шахедами" и другими воздушными угрозами. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что на их закупку Швеция выделит 400 миллионов евро – почти треть суммы нового пакета военной помощи объемом 1,2 миллиарда евро, который был объявлен в феврале.

В Минобороны пояснили, что Tridon MK2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, которая впервые была представлена в 2024 году. Работает при любых погодных условиях, днем и ночью. Одно из ее преимуществ – относительно низкая стоимость выстрела.

"Tridon MK2 имеет на вооружении 40-мм автоматическую пушку Bofors 40 Mk4, поражающую цели на расстоянии до 12 км, осуществляя до 300 выстрелов в минуту. Система позволяет снижать темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту, что экономит боеприпасы и адаптирует ее к конкретным огневым задачам", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что артиллерийская система Tridon MK2 использует боеприпасы с программируемым подрывом. Они срабатывают непосредственно перед целью, образуя плотное облако осколков, что значительно повышает эффективность при уничтожении воздушных угроз, включая беспилотники и крылатые ракеты.

Установка отличается высокой универсальностью в размещении. Её можно интегрировать как на гусеничные броневездеходы BvS 10, так и на грузовые платформы Scania. Это обеспечивается применением электроприводов, которые упрощают монтаж и адаптацию системы по сравнению с решениями, использующими гидравлические механизмы.

В министерстве подчеркнули, что шведская Tridon MK2 представляет собой многофункциональную систему противовоздушной обороны, сочетающую эффективность, гибкость применения и сравнительно низкие эксплуатационные затраты. Она способна одновременно противодействовать широкому спектру целей, включая ударные и разведывательные дроны, самолёты, вертолёты и крылатые ракеты.

Военная помощь Украине от Швеции - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина длительное время проявляет интерес к шведским истребителям Gripen. Еще в 2023 году Швеция разрешила обучение украинских пилотов на этих самолетах, а впоследствии парламент поддержал возможность их поставки.

Однако в начале года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы после подписания мирного соглашения. Швеция может предоставить истребители Gripen, помощь в разминировании Черного моря и подготовку украинских военных, но только при наличии мирного соглашения.

Вместе с истребителями Украина рассчитывает получить ракеты MBDA Meteor - самые дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" в арсенале НАТО. Их заявленная дальность - более 200 километров.

Предполагается, что они могут использоваться на истребителях Gripen C/D, которые Украина хотела бы получить в 2026 году. Вместе с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, которые Швеция пообещала ранее, Gripen смогут "видеть" и уничтожать российскую авиацию еще до того, как она войдет в зону пуска своих ракет.

Вас также может заинтересовать:

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

